کشف محموله ۹ میلیاردی تیغه چاقوی قاچاق در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامبیز رستم‌نیا صبح پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از کشف محموله‌ای بزرگ از کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قروه با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هدفمند پلیسی، یک دستگاه خودروی پژو شوتی حامل کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی شهرستان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، خودرو را متوقف کرده و در بازرسی دقیق از آن، ۸۵۰ تیغه چاقوی خارجی قاچاق را که فاقد هرگونه مجوز و مدارک مثبته گمرکی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به دستگیری یک نفر در این عملیات، تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف‌شده را بالغ بر ۹ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

سرهنگ رستم‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد و برخورد قاطع با قاچاقچیان کالا به‌عنوان یکی از اولویت‌های پلیس با جدیت ادامه دارد.