تیم ملی بسکتبال مرحله گروهی کاپ آسیا را بدون باخت تمام کرد

تیم ملی بسکتبال ایران آخرین دیدار خود در مرحله گروهی رقابت های کاپ آسیا را با برتری برابر سوریه به پایان رساند و با این پیروزی تیم ایران بدون باخت وارد مرحله یک چهارم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و سوریه در مرحله گروهی رقابت‌های کاپ آسیا، شامگاه یکشنبه (۱۹ مرداد) در جده عربستان برگزار شد.

در این دیدار ملی پوشان ایران با نتیجه ٨٢ بر ٤٣ موفق به کسب پیروزی شدند. نیمه نخست این بازی نیز با نتیجه ٢٥ بر ٢٣ به سود ایران تمام شده بود.

نتیجه کامل دیدار تیم‌های ملی بسکتبال ایران و سوریه به این شرح است:

* ایران ٨٢ - سوریه ٤٣

(١٣ - ١١)، (١٢ - ١٢)، (٣٢-١١)، (٢٥ - ٩)

سوریه در حالی مغلوب تیم ملی بسکتبال ایران شد که در دوره پیشین کاپ آسیا و در همین مرحله گروهی نیز مقابل ایران تن به شکست داده بود.

ملی پوشان سوریه با شکست در دیدار شامگاه یکشنبه، بدون برد به کار خود در کاپ آسیا پایان دادند.

دیدار برابر سوریه سومین و آخرین دیدار تیم ملی بسکتبال در مرحله گروهی کاپ آسیا بود.

این تیم پیش از این با غلبه بر گوام و ژاپن صدرنشینی خود در گروه B و صعود به مرحله یک چهارم را قطعی کرده بود.

با پیروزی برابر سوریه، ایران بدون شکست از مرحله گروهی صعود کرد و در جمع ۸ تیم برتر قرار گرفت.

دیدار تیم ملی بسکتبال در مرحله یک چهارم کاپ آسیا روز چهارشنبه برگزار می‌شود، اما هنوز حریف ایران در این مرحله مشخص نشده است.

