به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز رقابتهای بسکتبال ۳ به ۳ لیگ جوانان ملتهای آسیا امروز در کشور چین برگزار شد و پسران ایران با درخشش در مرحله گروهی، به فینال رسیدند. ملیپوشان کشورمان با نتایج ۲۱ بر ۱۶ برابر چین و ۲۱ بر ۱۱ مقابل مالزی به برتری رسیدند و از ساعت ۱۵:۵۵ امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف ژاپن خواهند رفت.
در بخش دختران، تیم ملی ۳ به ۳ ایران با دو شکست مقابل چین و ژاپن از صعود به دیدار نهایی بازماند.
تیمهای ملی بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاههای ۸۰ و ۹۰ رنکینگ جهانی زیر ۲۳ سال قرار دارند و با هدف بهبود این جایگاه، از سال گذشته با برنامهریزی منظم در این رقابتها حضور پیدا کردهاند.
