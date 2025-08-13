  1. ورزش
صعود پسران بسکتبال ایران به فینال لیگ جوانان ملت‌های آسیا

تیم بسکتبال ۳ به ۳ پسران ایران با دو پیروزی برابر چین و مالزی، به دیدار نهایی لیگ جوانان ملت‌های آسیا راه یافت. 

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ لیگ جوانان ملت‌های آسیا امروز در کشور چین برگزار شد و پسران ایران با درخشش در مرحله گروهی، به فینال رسیدند. ملی‌پوشان کشورمان با نتایج ۲۱ بر ۱۶ برابر چین و ۲۱ بر ۱۱ مقابل مالزی به برتری رسیدند و از ساعت ۱۵:۵۵ امروز برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف ژاپن خواهند رفت.

در بخش دختران، تیم ملی ۳ به ۳ ایران با دو شکست مقابل چین و ژاپن از صعود به دیدار نهایی بازماند.

تیم‌های ملی بسکتبال ۳ به ۳ دختران و پسران ایران در حال حاضر به ترتیب در جایگاه‌های ۸۰ و ۹۰ رنکینگ جهانی زیر ۲۳ سال قرار دارند و با هدف بهبود این جایگاه، از سال گذشته با برنامه‌ریزی منظم در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده‌اند.

