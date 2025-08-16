به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال که پیگیر دیدارهای خود در رقابت های کاپ آسیا است، شامگاه شنبه (۲۵ مرداد) در مرحله نیمه نهایی این مسابقات به مصاف استرالیا می رود.

در صورتیکه ملی پوشان ایران بتوانند همچون دیدارهای گذشته، زمین این بازی را با برد ترک کنند، پاداشی ویژه از طرف فدراسیون دریافت خواهند کرد. ۱۰۰ میلیون تومان پاداشی است که فدراسیون بسکتبال در صورت پیروزی برابر استرالیا و صعود به فینال کاپ آسیا، به هر یک از اعضای تیم ملی بسکتبال پرداخت خواهد کرد.

جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با تائید این خبر گفت: برای پرداخت دلاری پاداش با مشکلاتی مواجه هستیم به همین دلیل پاداش مورد نظر را به صورت ریالی در اختیار ملی پوشان قرار خواهیم داد.

رئیس فدراسیون بسکتبال با ابراز امیدواری نسبت به پیروزی در دیدار برابر استرالیا گفت که پاداش تعیین شده شامل اعضای کادر فنی هم می شود اما به میزان کمتر.

تیم ملی بسکتبال در شرایطی به مصاف استرالیا می رود که طی چهار دیدار گذشته خود موفق به پیروزی برابر گوام، سوریه، ژاپن (مرحله گروهی) و چین تایپه (مرحله یک چهارم) شد و اینگونه بدون باخت به مرحله نیمه نهایی رسید.

دیدار تیم های ملی بسکتبال ایران و استرالیا در نیمه نهایی کاپ آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ در جده عربستان آغاز می شود. چین و نیوزلند دو تیم دیگر حاضر در این مرحله هستند که نخستین دیدار نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد. استرالیا مدافع عنوان قهرمانی کاپ آسیا است.