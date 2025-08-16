تیم ملی بسکتبال چین اولین فینالیست کاپ آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت های بسکتبال کاپ آسیا، امروز (شنبه ۲۵ مرداد) در جده عربستان میان دو تیم نیوزلند و چین برگزار شد.

در این دیدار، چینی ها با نتیجه ۹۸ بر ۸۴ حریف خود را شکست دادند و راهی دیدار نهایی کاپ آسیا شدند.

نتیجه کامل دیدار تیم های ملی بسکتبال چین و نیوزلند بهاین شرح است:

* چین ۹۸ - نیوزلند ۸۴

(۲۸ - ۱۹)، (۱۴ - ۲۱)، (۲۶ - ۲۶)، (۳۰ - ۱۸)

با برگزاری دیدار دوم نیمه نهایی میان دو تیم ایران و استرالیا، حریف چین در فینال مشخص خواهد شد. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می شود.