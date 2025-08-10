بازداشت دو مسئول سابق و فعلی روستای ریه به اتهام فساد مالی

سیدامیر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازداشت سرپرست کنونی و دهیار سابق روستای ریه به اتهام اخذ رشوه، اعمال نفوذ و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خبر داد.

احمدی در ادامه اظهار داشت: پس از دریافت گزارش‌های مردمی و مستندات واصله از پلیس امنیت شهرستان و انجام تحقیقات تکمیلی، دستور جلب سرپرست دهیاری و دهیار سابق ریه صادر شد.

وی افزود: اتهامات مطرح شده شامل اخذ رشوه، اعمال نفوذ، سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و وساطت در ارتشاء است.

دادستان بهارستان تصریح کرد: متهمان پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب، بازداشت و روانه زندان شدند و در حال حاضر، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.