دستگیری عامل درگیری و شرارت در آزادشهر

آزادشهر-سرپرست فرماندهی انتظامی آزادشهر از دستگیری عامل درگیری و شرارت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح الله اسکندریان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری و شرارت در یکی از محلات شهرستان آزادشهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ میدان الله قرار گرفت.

وی با بیان اینکه متهم پیش از حضور مأموران از محل متواری شده بود؛ افزود: با تحقیقات تخصصی و بررسی‌های به عمل آمده توسط پلیس، عامل درگیری شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

اسکندریان، اظهار کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی اعلام کرد.

سرپرست انتظامی آزادشهر در پایان با اشاره به اینکه برهم زدن نظم، امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است؛ گفت: پلیس اجازه جولان دادن به اراذل و اوباش را نخواهد داد.

