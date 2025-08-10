دستگیری عامل انتشار محتوای تشویش اذهان عمومی در کردکوی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد فرزبود گفت: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و گزارش‌های متعدد دریافتی از سوی کاربران به پلیس امنیت عمومی مشخص شد فردی با اهداف مختلف از جمله تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم و امنیت، اقدام به تهیه و انتشار کلیپ‌های در فضای مجازی می‌کند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات فنی و عملیاتی، فردی که اقدام به انتشار این محتوای غیرقانونی کرده بود دستگیر و پس از تکمیل تحقیقات و اقرار به بزه انتسابی و همچنین پاک سازی صفحات مجازی، به جهت تعیین تکلیف قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی کردکوی با اشاره به اینکه انتشار هر نوع اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی جرم است، از شهروندان خواست در مواجهه با موارد مشکوک و مخل نظم اجتماعی مراتب را سریعاً به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.