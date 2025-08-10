  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۴۴

توسعه منطقه آزاد سیستان نیازمند عزم همگانی و نگاه علمی است

زابل - مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان بر ضرورت همدلی، تلاش جمعی و بهره‌گیری از دانش تخصصی برای تحقق شکوفایی اقتصادی در این منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سنجرانی، در نشست خبری ظهر یکشنبه به مناسبت روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای اخیر، وحدت ملی را رمز ماندگاری و پیشرفت ایران دانست و نقش خبرنگاران را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، حیاتی و مقدس خواند و از زحمات آنان در انعکاس مشکلات و واقعیت‌ها قدردانی کرد.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان با اشاره به اینکه نقد رسانه‌ها ناشی از کاستی‌های موجود در بدنه اجرایی است، تاکید کرد: مسئول یعنی پاسخگو و ما باید پذیرای نقدها باشیم و برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی با ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری این منطقه، اظهار داشت: اگرچه تصویب اولیه منطقه در مجلس به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، اما فاز عملیاتی و اجرایی آن به طور جدی از اواخر سال ۱۴۰۲ و پس از طی مراحل اداری و تشکیلاتی آغاز شده است و عملاً از نیمه آبان سال ۱۴۰۳، وارد فاز عملیات اجرایی برای منطقه آزاد شدیم و این در حالی است که چالش‌هایی نظیر شهادت رئیس‌جمهور و تغییرات مدیریتی، این فرآیند را با کندی مواجه کرد.

پیگیری برای واردات کالاهای اساسی و خودرو از منطقه آزاد سیستان ادامه دارد

سنجرانی اظهار داشت: با استدلال و پیگیری‌های صورت گرفته و با توجه به شرایط خاص منطقه و وجود ۲۶ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر در محدوده منطقه آزاد، تلاش‌ها برای رفع این موانع و اخذ مجوزهای لازم برای واردات کالاهای اساسی و خودرو در جریان است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های بالای منطقه سیستان در حوزه‌های تجارت، تولید و صادرات، گفت: برای موفقیت و شکوفایی منطقه، نیازمند یک عزم همگانی و زنجیره‌ای از همکاری‌ها میان مردم، مسئولان و سرمایه‌گذاران هستیم.

مدیرعامل منطقه آزاد سیستان، بهره‌گیری از دانش روز و تخصص‌گرایی را کلید موفقیت دانست و افزود: صرفاً داشتن تئوری‌های اقتصادی کافی نیست، بلکه باید با شیوه‌های اجرایی کارآمد و علمی و استفاده از افراد متخصص، برنامه‌ها را پیاده‌سازی کرد.

