توسعه منطقه آزاد سیستان نیازمند عزم همگانی و نگاه علمی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سنجرانی، در نشست خبری ظهر یکشنبه به مناسبت روز خبرنگار، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای اخیر، وحدت ملی را رمز ماندگاری و پیشرفت ایران دانست و نقش خبرنگاران را به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، حیاتی و مقدس خواند و از زحمات آنان در انعکاس مشکلات و واقعیت‌ها قدردانی کرد.

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان با اشاره به اینکه نقد رسانه‌ها ناشی از کاستی‌های موجود در بدنه اجرایی است، تاکید کرد: مسئول یعنی پاسخگو و ما باید پذیرای نقدها باشیم و برای رفع مشکلات تلاش کنیم.

وی با ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری این منطقه، اظهار داشت: اگرچه تصویب اولیه منطقه در مجلس به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد، اما فاز عملیاتی و اجرایی آن به طور جدی از اواخر سال ۱۴۰۲ و پس از طی مراحل اداری و تشکیلاتی آغاز شده است و عملاً از نیمه آبان سال ۱۴۰۳، وارد فاز عملیات اجرایی برای منطقه آزاد شدیم و این در حالی است که چالش‌هایی نظیر شهادت رئیس‌جمهور و تغییرات مدیریتی، این فرآیند را با کندی مواجه کرد.

پیگیری برای واردات کالاهای اساسی و خودرو از منطقه آزاد سیستان ادامه دارد

سنجرانی اظهار داشت: با استدلال و پیگیری‌های صورت گرفته و با توجه به شرایط خاص منطقه و وجود ۲۶ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱۵ هزار نفر در محدوده منطقه آزاد، تلاش‌ها برای رفع این موانع و اخذ مجوزهای لازم برای واردات کالاهای اساسی و خودرو در جریان است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌های بالای منطقه سیستان در حوزه‌های تجارت، تولید و صادرات، گفت: برای موفقیت و شکوفایی منطقه، نیازمند یک عزم همگانی و زنجیره‌ای از همکاری‌ها میان مردم، مسئولان و سرمایه‌گذاران هستیم.

مدیرعامل منطقه آزاد سیستان، بهره‌گیری از دانش روز و تخصص‌گرایی را کلید موفقیت دانست و افزود: صرفاً داشتن تئوری‌های اقتصادی کافی نیست، بلکه باید با شیوه‌های اجرایی کارآمد و علمی و استفاده از افراد متخصص، برنامه‌ها را پیاده‌سازی کرد.