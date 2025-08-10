ساخت پل حرمک به طول ۱۸۹ متر در محور زابل - زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی گفت: پل حرمک با ۹ دهانه ۲۱ متری و طول کلی ۱۸۹ متر در دست اجراست که برای تکمیل آن ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: این پروژه از اوایل سال جاری آغاز شده و در صورت تخصیص بهموقع اعتبارات، پیشبینی میشود که تا اوایل سال آینده به اتمام برسد.
پارسی با تاکید بر اهمیت استراتژیک پروژه پل حرمک، تصریح کرد: این پل از طرحهای حیاتی در زمینه ارتقا شبکه حمل و نقل استان بشمار میرود که نقشی کلیدی در تسهیل تردد کالا و مسافر، بهویژه در مسیرهای ترانزیتی شرق کشور خواهد داشت.
وی افزود: احداث این پل نه تنها به کاهش زمان سفر و کاهش بار ترافیکی کمک خواهد کرد، بلکه ایمنی مسیر را نیز بهطور چشمگیری افزایش خواهد داد.
