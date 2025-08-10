به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز یکشنبه در نشست با مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش، اظهار کرد: ثبتنام میانپایه و تأمین کتب درسی باید بهصورت فوری در دستور کار قرار گیرد تا هیچ دانشآموزی در مهرماه بدون ثبتنام یا کتاب درسی نماند.
وی افزود: کلاسبندی و ابلاغ معلمان باید با دقت انجام شود تا در ابتدای سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.
علیفر با اشاره به سیاستهای وزارت آموزش و پرورش، اجرای طرح «همنوا» را از اولویتهای کلیدی دانست و بر توسعه هنرستانهای ضمیمه، افزایش ظرفیت هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش، و ایجاد هنرستانهای غیردولتی در شهرهای بزرگ تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت شاخصهای آماری، گفت: نرخ رشد شاخصها، بهویژه در پایه دهم، باید روزانه رصد شود. هدفگذاری شده است که ۵۰ درصد دانشآموزان پایه دهم به رشتههای فنیوحرفهای و کاردانش هدایت شوند.
علیفر افزود: افزایش تعداد دانشآموزان رشته ریاضی و راهاندازی کلاسهای این رشته در شهرستانهای فاقد آن، از دیگر برنامههای اولویتدار است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان با تأکید بر لزوم همکاری و پیگیری مستمر مدیران بیان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همافزایی همهجانبه است تا سال تحصیلی جدید با آمادگی کامل و بدون کمبود نیروی انسانی آغاز شود.
