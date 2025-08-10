  1. استانها
  2. ایلام
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

نیازمند یک رویکرد جدید در حوزه فرهنگی اربعین هستیم

نیازمند یک رویکرد جدید در حوزه فرهنگی اربعین هستیم

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: نیازمند یک رویکرد جدید در حوزه فرهنگی اربعین هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار عصر یکشنبه در جلسه کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان اظهار کرد: استاندار ایلام تجربه کار میدانی دارد و تجربیات خوب گذشته ایشان در اربعین امسال اثربخش بوده است.

وی بیان کرد: تردد ۲۷۰ هزار نفر از مرز مهران در طی یک شبانه روز، آمار بالایی است که نیازمند مدیریت است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: تردد این میزان طی ۲۴ ساعت بدون هیچ مشکلی، کار بسیار ارزشمندی است.

وی گفت: نیازمند یک رویکرد جدید در حوزه فرهنگی اربعین هستیم. امسال برنامه‌های خوبی بخصوص در حوزه برپایی نماز انجام شد.

ویلا اشاره به اینکه رویکرد فرهنگی ستاد مرکزی اربعین باید تغییر کند، افزود: قرارگاه فرهنگی اربعین در استان ایلام تشکیل شود.

وی گفت: کنگره جهانی اربعین باید با محوریت مهران باشد، راه‌اندازی دانشکده اربعین در دانشگاه‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: عدالت در تخصیص اعتبارات و بودجه‌های اربعین باید رعایت شود.

