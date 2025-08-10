کروز، برترین برند کارفرمایی ایران از نگاه کارجویان شد

به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری مهر، گروه صنایع تولیدی کروز برای دومین بار در سه دوره حضور مستمر خود در نمایشگاه کار ایران، موفق به کسب رتبه اول برند کارفرمایی ایران از نگاه کارجویان شد.
این موفقیت بر اساس شاخصهایی از جمله نتایج نظرسنجی بهترین برند کارفرمایی، نتایج نظرسنجی سازمان با گفتوگوی بهتر، تعیین وضعیت رزومهها در مدت مقرر، ارائه موقعیت شغلی کارآموزی یا بدون سابقه کار و ارائه بهموقع گزارشهای استخدامی به دبیرخانه نمایشگاه به دست آمده است.
کروز با بیش از ۱۴ هزار نیروی انسانی، جذب، توسعه و نگهداشت استعدادها را از مهمترین اولویتهای خود اعلام کرده است و آن را فراتر از یک شعار سازمانی میداند.
نظر شما