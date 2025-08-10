  1. استانها
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶

خدمات بی‌وقفه مواکب مرز خسروی

خدمات بی‌وقفه مواکب مرز خسروی

کرمانشاه - گزارش ویدیویی خبرنگار مهر از خدمات بی‌وقفه مواکب مرز خسروی طی شامگاه یکشنبه را مشاهده می‌کنید.

