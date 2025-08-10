https://mehrnews.com/x38KSG ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶ کد خبر 6556820 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶ خدمات بیوقفه مواکب مرز خسروی کرمانشاه - گزارش ویدیویی خبرنگار مهر از خدمات بیوقفه مواکب مرز خسروی طی شامگاه یکشنبه را مشاهده میکنید. دریافت 39 MB کد خبر 6556820 کپی شد مطالب مرتبط مرز خسروی یکی از امنترین و پیشرفتهترین مرزهای کشور است آغاز موج بازگشت زائران اربعین از گذرگاه غرب کشور تردد ۵۹۴ هزار زائر از مرز خسروی؛ بازگشت زائران به کشور شتاب گرفت آمار تردد از مرز خسروی تا ساعت ۲۱ یکشنبه ۱۹ مرداد برچسبها کرمانشاه مرز خسروی اربعین 1404 موکب
