به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا امروز چهارشنبه در رسانه اجتماعی خود در تورث سوشال نوشت: رسانهها به شکل بسیار ناعادلانهای در مورد دیدار من با پوتین فعالیت میکنند. دائماً از بازندههای اخراجشده و افراد واقعاً احمقی مانند جان بولتون نقل قول میکنند که با وجود اینکه جلسه در خاک آمریکا است، گفته است: «پوتین از قبل برنده شده است». این دیگر چه حرفی است؟
رئیسجمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: ما در همه چیز برندهایم! اخبار جعلی اضافه کاری میکنند (مالیات بر اضافه کاری وجود ندارد!). اگر من مسکو و لنینگراد را به عنوان بخشی از توافق با روسیه آزاد میکردم، اخبار جعلی میگفتند که من معامله بدی انجام دادم! اما حالا آنها لو رفتهاند.
دونالد ترامپ افزود: به تمام اخبار واقعی که در مورد فساد آنها منتشر میشود نگاه کنید. آنها افراد بیمار و نادرستی هستند که احتمالاً از کشورمان متنفرند. اما مهم نیست؛ زیرا ما در همه چیز برندهایم!!!
