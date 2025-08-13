  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

ترامپ: رسانه‌ها ناعادلانه درباره دیدار من با «پوتین» کار می‌کنند

ترامپ: رسانه‌ها ناعادلانه درباره دیدار من با «پوتین» کار می‌کنند

رئیس‌جمهور آمریکا درباره دیدار روز جمعه خود با رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: رسانه‌ها ناعادلانه درباره دیدار من با «پوتین» کار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در رسانه اجتماعی خود در تورث سوشال نوشت: رسانه‌ها به شکل بسیار ناعادلانه‌ای در مورد دیدار من با پوتین فعالیت می‌کنند. دائماً از بازنده‌های اخراج‌شده و افراد واقعاً احمقی مانند جان بولتون نقل قول می‌کنند که با وجود اینکه جلسه در خاک آمریکا است، گفته است: «پوتین از قبل برنده شده است». این دیگر چه حرفی است؟

رئیس‌جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: ما در همه چیز برنده‌ایم! اخبار جعلی اضافه کاری می‌کنند (مالیات بر اضافه کاری وجود ندارد!). اگر من مسکو و لنینگراد را به عنوان بخشی از توافق با روسیه آزاد می‌کردم، اخبار جعلی می‌گفتند که من معامله بدی انجام دادم! اما حالا آنها لو رفته‌اند.

دونالد ترامپ افزود: به تمام اخبار واقعی که در مورد فساد آنها منتشر می‌شود نگاه کنید. آنها افراد بیمار و نادرستی هستند که احتمالاً از کشورمان متنفرند. اما مهم نیست؛ زیرا ما در همه چیز برنده‌ایم!!!

کد خبر 6559794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها