به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه علم و فناوری کردستان بر لزوم توسعه آموزش عالی و علم و فناوری در کردستان تاکید کرد.

وی بیان کرد: اهمیت پژوهش‌ها و مسئله محور بودن آنها ضروری است و سامانه یکپارچه پژوهشی برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی و جلوگیری از تکرار موضوعات ایجاد شده است.

وی بر لزوم ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه کردستان در راستای تدوین و اجرای سند توسعه استان تأکید کرد.

محمدی با اشاره به ۴ حوزه مرتبط با آموزش عالی، بیان کرد: در حوزه آموزش عالی، وظایف مربوط احصاء شده و به دانشگاه هم ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان اظهار کرد: دبیری علمی این کمیته به دانشگاه کردستان واگذار و دبیری اجرایی آن همچنان در سازمان خواهد بود و در این صورت دبیرخانه مشترکی با حضور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دانشگاه کردستان ایجاد خواهد شد.

وی افزود: باید متصدیان بخش‌های دیگر آموزش، از جمله آموزش عمومی، آموزش فنی و حرفه‌ای و فناوری هم در این دبیرخانه حضور داشته باشند و حضور صدا و سیما هم برای اهمیت اطلاع رسانی، لازم است.

وی افزود: به لحاظ زمانی تا جلسه آتی کارگروه وظایف و برنامه عملیاتی هر کدام از چهار ضلع آموزش تدوین شود.

دبیر کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری افزود: در جلسه آتی برنامه کارگروه به تفکیک دستگاهی تصویب خواهد شد و علاوه بر اینکه دبیری علمی کارگروه بر عهده دانشگاه خواهد بود، برنامه دانشگاه در حوزه آموزش عالی و برنامه استان در حوزه آموزش فنی حرفه‌ای و نیز برنامه آموزش عمومی با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای و آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در کمیته‌های تخصصی‌تر تدوین شده و مورد بررسی قرار بگیرد.

وی بیان کرد: این دستگاه‌ها باید در دبیرخانه مشترک هم حضور داشته باشند و همه برنامه‌هایی که از این تاریخ به بعد در شورای آموزش و پرورش مطرح خواهد شد، باید از قبل در این کارگروه مصوب شده باشد.

دبیر کارگروه افزود: برنامه‌های کارگروه نه برای یکسال باید با توجه به انسجام آن برای چند سال تدوین شود که بعد از تدوین در کمیته‌های تخصصی و دبیرخانه مشترک باید در کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته و بعد از تصویب در شورای برنامه ریزی بعنوان سند توسعه آن بخش در استان، چهارچوب و مبنای حرکت و اقدام ما باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان همچنین تصریح کرد: سامانه یکپارچه پژوهشی برای ارتقا کیفیت فعالیت‌های پژوهشی و جلوگیری از تکرار موضوعات ایجاد شده است.

محمدی با بیان اینکه اعتبارات پژوهشی تجمیع شده، اظهار کرد: پژوهش‌ها باید مسئله محور باشد و بتواند مسئله یا مشکلی از استان را حل کند و فعالیت اصلی کارگروه باید در کمیته‌های تخصصی انجام شود.

محمدی افزود: باید کمیته‌های راهبردی برای بررسی موضوعات مختلف تشکیل شود و پژوهش‌ها باید قابلیت اجرایی داشته باشد و منتج به بهره‌وری شود.