علی شیرین - دبیر اجرایی کمیته علمی ستاد پژوهش و فناوری استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در استانداری تهران پرداخت و گفت: تشکیلات پژوهش در استانداری در دفتر آموزش و پژوهش زیر نظر معاون استاندار اداره می شود که مدیر کل این دفتر دارای دو معاون آموزشی و پژوهشی است و شناسایی و ساماندهی نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی استان و شناسایی و ساماندهی پژوهشهای پشتیبان آموزش کارکنان دولت از وظایف دفتر آموزش و پژوهش استانداری است.

وی اضافه کرد : در مجموعه استانداری در ذیل شورای برنامه ریزی استان تعدادی کمیته تخصصی به عنوان کارگروه فعال هستند. در گذشته 16 کارگروه پژوهش و فناوری وجود داشت و روسای دستگاههایی که به نوعی ماهیتشان به آموزش و پژوهش نزدیک بود در کارگروه پژوهش و فناوری عضویت داشتند اما در راستای سیاستهای دولت نهم کارگروه ها در یکدیگر ادغام شدند و اکنون 8 کارگروه تشکیل می شود که رئیس آنها استاندار یا معاونین استاندار هستند.

دبیر اجرایی کمیته علمی ستاد پژوهش و فناوری استان تهران گفت: باید پس از ادغام کارگروه های تخصصی، یک کارگروه در ارتباط با سیاستگذاری پژوهش و فناوری در استان فعالیت کند که کارگروه هنوز مشخص نیست اما محتمل است که سیاستگذاری پژوهش و فناوری در استان در شورای برنامه ریزی استان تهران یا در کارگروه تحول اداری ساماندهی شود.

وی افزود : در سال جاری بحثی از سوی وزارت علوم دنبال شد که بر اساس آن حرکتی پیش بینی شود تا ارکان پژوهشی هر استان به یکدیگر پیوند داده شوند، یعنی سفارش دهنده پژوهش با پژوهشگر ارتباط قوی تری داشته باشند. در این راستا مقرر شد تا ستاد هفته پژوهش و فناوری در استانها به ریاست استاندار شکل بگیرد و بین دستگاههای اجرایی هماهنگی ایجاد شود.

شیرین ادامه داد : مقرر بود دبیری ستاد پژوهش و فناوری به یکی از دانشگاههای مادر استان سپرده شود اما دبیرخانه ستاد در تهران به دانشگاهی سپرده نشد زیرا به نظر می رسد که هنوز در دانشگاهها این آمادگی ایجاد نشده است و دبیری ستاد پژوهش و فناوری استان به دبیر هفته پژوهش و فناوری ملی سپرده شد.