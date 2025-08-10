اعتراضات سراسری در یونان علیه حضور گردشگردان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی جروز الم پست نوشت که در بیش از ۱۰۰ جزیره و شهر یونان، اعتراضات سراسری علیه حضور گردشگران صهیونیست در این کشور در جریان است.

بر اساس این گزارش، این اعتراضات با شعار «صهیونیست‌ها مورد استقبال نیستند»؛ در حال انجام است.

به نوشته جروز الم پست، بروشورهایی در جزیره نیسیروس یونان بین گردشگران صهیونیست توزیع شده که در آن نوشته شده است: "اسرائیل" در حال نسل کشی است و تو اگر از نسل کشی علیه فلسطینیان حمایت می‌کنی، اینجا مورد استقبال قرار نمی‌گیری.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز به گردشگران اسرائیلی در یونان درباره نزدیک شدن به تظاهرات یا نشان دادن نمادهای عبری و سردادن شعار در حمایت از ارتش اسرائیل هشدار داده است.

این در حالی است که هفته گذشته در پی تشدید اعتراضات علیه صهیونیست‌ها در یونان، کارکنان سفارت رژیم صهیونیستی محل اقامت خود در آتن را تخلیه کردند.

انتشار تصاویر ناراحت کننده و آخر الزمانی از نوار غزه در پی حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی، توجه جهانیان را بار دیگر به این باریکه جلب کرده است و کشورهای مختلف از جمله آمریکا، استرالیا، آلمان، ترکیه، مراکش، تونس و.. طی روزهای گذشته صحنه تظاهرات خیابانی در اعتراض به ادامه جنایات اسرائیل علیه مردم غزه بود.