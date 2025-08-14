به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، شهروندان یونانی همچنان به مخالفتهای خود با ورود گردشگران صهیونیست به این کشور ادامه میدهند.
بر اساس این گزارش، شهروندان یونانی هنگام ورود یک کشتی حامل گردشگران صهیونیست دست به اعتراض زده و اعلام کردند که اینجا از جنایتکاران استقبال نمیشود.
روزنامه صهیونیستی جروز الم پست چند روز قبل در گزارشی نوشت که در بیش از ۱۰۰ جزیره و شهر یونان، اعتراضات سراسری علیه حضور گردشگران صهیونیست در این کشور در جریان است و این اعتراضات با شعار «صهیونیستها مورد استقبال نیستند»؛ در حال انجام است.
به نوشته جروز الم پست، بروشورهایی در جزیره نیسیروس یونان بین گردشگران صهیونیست توزیع شده که در آن نوشته شده است: "اسرائیل" در حال نسل کشی است و تو اگر از نسل کشی علیه فلسطینیان حمایت میکنی، اینجا مورد استقبال قرار نمیگیری.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی نیز اخیراً به گردشگران اسرائیلی در یونان درباره نزدیک شدن به تظاهرات یا نشان دادن نمادهای عبری و سردادن شعار در حمایت از ارتش اسرائیل هشدار داده بود.
