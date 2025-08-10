چین: غزه در آستانه قحطی است؛ اسراییل از اشغال غزه صرف نظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده چین در سازمان ملل امروز یکشنبه در نشست شورای امنیت در خصوص ادامه جنایتهای صهیونیستهای اشغالگر علیه مردم مظلوم غزه اعلام کرد: اوضاع غزه رو به وخامت نهاده است و به طور فزایندهای خطرناک میشود. جامعه بینالمللی باید قبل از بدتر شدن فاجعه در نوار غزه، اقدامات لازم را انجام دهد.
این مقام چین ادامه داد: هرگونه تلاش برای اشغال غزه باید مورد مخالفت قرار گرفته و تصمیم اسرائیل در این زمینه مایه نگرانی است. ما از اسرائیل میخواهیم تا از هرگونه طرحی برای اشغال غزه صرف نظر کند.
پکن تصریح کرد: غزه در آستانه قحطی است و دستور تخلیه اسرائیل، بیش از ۷۰ درصد از خاک این باریکه را تحت تأثیر قرار داده است. اسرائیل باید تمام گذرگاهها را برای ورود کمکها به غزه باز کند.
