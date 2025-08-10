پاکستان: طرح اسرائیل برای اشغال غزه یک پاکسازی نژادی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، نماینده پاکستان در سازمان ملل امروز یکشنبه در نشست شورای امنیت در ارتباط با ادامه جنایت‌های صهیونیست‌های اشغالگر علیه مردم مظلوم غزه اعلام کرد: این شورا اقدامات لازم را برای متوقف کردن جنایات اسرائیل در غزه انجام نداده است. ما تصمیم اسرائیل برای تصرف غزه را محکوم می‌کنیم و آن را تشدید جدی تنش‌ها می‌دانیم.

اسلام آباد ادامه داد: طرح اسرائیل برای اشغال غزه با هدف محو فلسطینی‌ها از روی زمین است. این طرح یک کارزار پاکسازی قومی با هدف محو فلسطینی‌ها از روی زمین است. طرح اسرائیل برای اشغال غزه، تهدیدی برای آوارگی گسترده بیش از یک میلیون فلسطینی است که نقض کنوانسیون‌های ژنو محسوب می‌شود.

نماینده پاکستان در سازمان ملل تصریح کرد: غزه به دلیل بمباران‌های بی‌هدف و گرسنگی عمدی، فاجعه انسانی عظیمی را تجربه می‌کند. شورای امنیت باید از اسرائیل بخواهد که طبق فصل هفتم منشور، از طرح اشغال شهر غزه خودداری کند.