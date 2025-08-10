ماجرای تشکیل ستاد اربعین و تلاش حاج قاسم برای ویزای هزار تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، پیاده روی اربعین حسینی تاریخی دیرینه دارید و به چهلمین روز شهادت اباعبدالله الحسین (ع) باز میگردد که کاروان اهل بیت پس از اسارت به شام رفته و پس از ۴۰ روز در اربعین به کربلا بازگشتند و به زیارت قبر امام حسین (ع) و یاران رفتند.
در سالگرد این واقعه جابربن عبدالله انصاری از صحابی پیامبر به همراه عطیه بن عوفی به کربلا سفر کرد و اولین مراسم اربعین را برگزار کرد. این اتفاق بعدها به سنتی در میان شیعیان تبدیل شده و براساس برخی منابع در دوران بنیامیه، بنیعباس، آلبویه و صفویه، توسط علما انجام میشده است.
زیارت امام حسین (ع) و برگزاری مراسم عزاداری در زمان حکومت صدام به شدت کنترل شده و در بسیاری مواقع ممنوع بود. پیاده روی اربعین نیز با دشواریهایی همراه بود و گاه جان زائرین در این راه به خاطر میافتاد. داستانهای زیادی به نقل از مردم در ارتباط با دستگیری اعدام و یا قطع عضو زائران اربعین حسینی وجود دارد که به دست نیروهای رژیم بعث رقم خورده است.
اما با سقوط حکومت صدام و حزب بعث، پیاده روی اربعین بار دیگر در سایه توجه شیعیان احیا شد و از سال ۱۳۸۲ شمسی در بین شیعیان عراق رونق پیدا کرد. از اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود بود که ایرانیها نیز به صف زائران پیاده اربعین پیوستند. حلاوت و شیرینی طریق الحسین و میزبانی خادمان عراقی و فضای معنوی حاکم بر اربعین باعث شد تا هر ساله بر تعداد زائران اربعین آن حضرت اضافه شود تا جایی که آمار سالهای اخیر نشان از حضور میلیونی زائران اربعین نه تنها از کشورهای همسایه عراق بلکه حتی از آمریکا و اروپا و آفریقا دارد.
سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که در دهه ۹۰ مسئولیت ریاست سازمان حج و زیارت را برعهده داشت در مراسم تقدیر از خبرنگاران حوزه ایثار و شهادت به خاطره اولین سالهای حضور زائران ایرانی اربعین و کمکهای حاج قاسم سلیمانی به تسهیل زیارت اربعین اشاره کرد و گفت: زیارت اربعین در اوایل دهه نود با حضور ایرانیها تنها به حضور چند صد نفره اعراب خوزستان محدود میشد. بعد از دیدن عظمت اربعین به نظرمان رسید این واقعه تاریخی را مورد توجه ویژه قرار دهیم.
وی در ادامه تصریح کرد: به همین واسطه سال ۱۳۹۳ تعداد زائران به ۴۵۰ هزار نفر رسید و یک سال بعد به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسید.
اوحدی با بیان اینکه خاطرهای از شهید سلیمانی از اولین سالهای تشکیل ستاد اربعین گفت: شنیدیم تعداد زیادی از مردم در مرز هستند و دولت عراق اعلام کرده ویزای این کشور ۴۱ دلار است. ما لب مرز صرافی نداشتیم، حتی در شهرهایی چون ایلام هم صرافی نبود. مرز هم به واسطه جمعیت مردم شلوغ شده بود، نگران بودیم اتفاقی بیفتد. آن زمان با حاج قاسم سلیمانی تماس گرفتم و گفتم در کنار مرزها بحران اتفاق افتاده و ویزا ۴۱ دلار شده. طرف عراقی هم فقط دلار میگیرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح کرد: ایشان توصیهای به من کرد و گفت میتوانی این میدان را فرماندهی کنی؟ گفتم ما بسیجی شما هستیم، گفت پس خبرت میکنم. چند ساعت بعد من در فرودگاه کرمانشاه بودم که تماس گرفت و گفت الان ویزای عراق یک هزار تومان ایرانی شده است.
وی ادامه داد: وقتی حاج قاسم را در فرودگاه دیدم گفتم نمیشود همین هزاری را هم بردارید که مردم در صف نمانند؟ خب ویزا برداشته شد و تا امروز میبینیم اربعین چه برکاتی داشت تا جایی که بنا به گفته طرف عراق ۲۲ میلیون نفر وارد کربلا شدهاند.
