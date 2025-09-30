خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر با سواحل زیبا و آب‌های نیلگون خود، به عنوان یکی از مقاصد جذاب گردشگری دریایی شناخته می‌شود. این استان با تاریخ غنی، فرهنگ متنوع و جاذبه‌های طبیعی فوق‌العاده، پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.

اما با وجود این ظرفیت‌ها، بوشهر هنوز نتوانسته است به طور کامل از فرصت‌های گردشگری دریایی خود بهره‌برداری کند و به نوعی در سایه دیگر مقاصد گردشگری کشور قرار گرفته است.

سواحل بوشهر، با شن‌های نرم و آب‌های زلال، فضایی دلپذیر برای تفریح و استراحت فراهم می‌آورد. جزایر خارک، نخیلو و هنگام از جمله جاذبه‌های طبیعی این استان هستند که هر یک زیبایی‌های خاص خود را دارند.

مدیریت نادرست و عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول در زمینه گردشگری، چالش دیگری است که بوشهر با آن مواجه است. برای توسعه صنعت گردشگری دریایی در این استان، نیاز به یک برنامه جامع و یکپارچه احساس می‌شود تا بتوان تمامی ظرفیت‌ها را شناسایی و از آن‌ها بهره‌برداری کرد.

با وجود این چالش‌ها، فرصت‌های زیادی نیز برای توسعه گردشگری دریایی در بوشهر وجود دارد. سرمایه‌گذاری در ساخت هتل‌ها و مراکز تفریحی می‌تواند به جذب بیشتر گردشگران کمک کند. همچنین برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری نظیر جشنواره‌ها می‌تواند به معرفی فرهنگ محلی و جذب گردشگران کمک کند. استفاده از رسانه‌های اجتماعی و کمپین‌های تبلیغاتی نیز می‌تواند آگاهی مردم را درباره جاذبه‌های بوشهر افزایش دهد.

اگر مسئولان و سرمایه‌گذاران با همکاری یکدیگر اقدام کنند و برنامه‌ای جامع برای توسعه گردشگری دریایی در بوشهر تدوین نمایند، این استان می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود.

بوشهر با تمام زیبایی‌ها و ظرفیت‌هایش، شایسته آن است که در کانون توجه قرار گیرد و گنجینه‌ای نادیده در صنعت گردشگری ایران باشد.

ظرفیت‌هایی که مغفول مانده‌اند

یکی از فعالان گردشگری بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بوشهر دارای سواحل زیبا، جزایر شگفت‌انگیز و فرهنگ غنی است که می‌تواند به عنوان یک مقصد گردشگری دریایی جذاب برای مسافران داخلی و خارجی محسوب شود.

احمد حیدری با اشاره به اینکه بسیاری از مناطق گردشگری در بوشهر به زیرساخت‌های مناسب نیاز دارند بیان کرد: عدم وجود هتل‌ها و اقامتگاه‌های مناسب، امکانات تفریحی و خدمات عمومی می‌تواند مانع از جذب گردشگران شود.

وی ادامه داد: بسیاری از مردم هنوز اطلاعات کافی درباره جاذبه‌های گردشگری بوشهر ندارند. تبلیغات ناکافی و عدم معرفی مناسب این استان به عنوان یک مقصد گردشگری دریایی باعث شده است که بوشهر کمتر مورد توجه قرار گیرد.

حیدری خاطرنشان کرد: عدم هماهنگی بین نهادهای مختلف مسئول در زمینه گردشگری می‌تواند به ایجاد مشکلاتی در توسعه این صنعت منجر شود. نیاز به یک برنامه جامع و یکپارچه برای توسعه گردشگری دریایی در بوشهر احساس می‌شود.

وی با تاکید بر توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در ساخت هتل‌ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی افزود: تشویق سرمایه‌گذاران خصوصی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری دریایی می‌تواند به توسعه این صنعت کمک کند.

کمبود زیرساخت‌ها در مناطق گردشگری بوشهر

فعال حوزه گردشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سواحل زیبای ایران، به ویژه در استان بوشهر، تأکید کرد: این مناطق دارای پتانسیل‌های بی‌نظیری برای جذب گردشگران داخلی و خارجی هستند. سواحل بوشهر با آب‌های زلال و شن‌های نرم، فضایی ایده‌آل برای تفریح و استراحت فراهم می‌آورد. اما متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها به طور کامل بهره‌برداری کنیم.

حامد محمدزاده به جزایر استان اشاره کرد و ادامه داد: این جزایر هر یک زیبایی‌های خاص خود را دارند اما کمبود زیرساخت‌ها، نظیر هتل‌ها و امکانات تفریحی، مانع از جذب بیشتر گردشگران به این مناطق شده است.

وی همچنین به فرهنگ غنی بوشهر اشاره و بیان کرد: معماری قدیمی، بازارهای محلی پررونق و غذاهای خوشمزه بوشهری می‌توانند تجربه‌ای بی‌نظیر برای گردشگران ایجاد کنند. ما باید بتوانیم این جاذبه‌ها را به درستی معرفی کنیم. متأسفانه تبلیغات ناکافی و عدم آگاهی مردم از ظرفیت‌های بوشهر باعث شده است که بسیاری از افراد از سفر به این استان صرف‌نظر کنند.

این فعال گردشگری بر اهمیت مدیریت صحیح و هماهنگی بین نهادهای مختلف تأکید کرد و گفت: برای توسعه صنعت گردشگری دریایی در بوشهر، نیاز به یک برنامه جامع و یکپارچه احساس می‌شود. باید تمامی ظرفیت‌ها شناسایی شوند و از آن‌ها به نحو احسن بهره‌برداری شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم گردشگران را جذب کنیم.

محمدزاده همچنین بر لزوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تأکید و اضافه کرد: ساخت هتل‌ها و مراکز تفریحی یکی از اصلی‌ترین نیازها است. اگر ما بتوانیم امکانات مناسبی برای اقامت و تفریح گردشگران فراهم کنیم، قطعاً تعداد بیشتری از آن‌ها جذب استان بوشهر خواهند شد.

وی همچنین به برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری اشاره و بیان کرد: این رویدادها می‌توانند به معرفی فرهنگ محلی و جذب گردشگران کمک کنند.

محمدزاده تصریح کرد: اگر مسئولان و سرمایه‌گذاران با همکاری یکدیگر اقدام کنند و برنامه‌ای جامع برای توسعه گردشگری دریایی تدوین نمایند، بوشهر می‌تواند به یکی از مقاصد اصلی گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شود. ما باید به این گنجینه نادیده توجه کنیم و آن را در کانون توجه قرار دهیم.

تبدیل بوشهر به یکی از مقاصد مهم گردشگری ساحلی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از توسعه گردشگری دریایی به عنوان یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار در استان بوشهر نام برد و اظهار کرد: دریا و ساحل از مهمترین ظرفیت‌های گردشگری در استان بوشهر محسوب می‌شوند.

نصرالله ابراهیمی یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار در استان بوشهر را گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: نقش جوامع محلی، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان فرهنگی در توسعه گردشگری بسیار تعیین‌کننده است.

وی از تلاش برای تبدیل بوشهر به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی و ساحلی کشور خبر داد و اضافه کرد: دستیابی به این مهم نیازمند همراهی و مشارکت همه دستگاه‌ها است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر تاکید کرد: گردشگری نقش مهمی را در توسعه اقتصادی، اشتغال، درآمدزایی و ارزاوری ایفا می‌کند و نیاز است که به صورت ویژه به این حوزه پرداخته شود.

راه‌اندازی بندر تفریحی ویژه شناورهای گردشگری

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر نیز از تلاش برای توسعه گردشگری دریایی خبر داد و اظهار کرد: ساماندهی محوطه پایانه‌های گردشگری دریایی انجام شده و مراحل مهندسی و اجرایی آن در حال پیگیری است.

نباید گردشگری دریایی تنها به ایام نوروز محدود شود، بلکه می‌توان این فرصت را در طول سال به‌ویژه در نیمه دوم سال گسترش داد سیاوش ارجمندزاده با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مارینا (بندر تفریحی ویژه قایق‌ها و شناورهای گردشگری) تاکید کرد: اجرای این طرح می‌تواند به ساماندهی شناورهای تفریحی و ارتقای سطح خدمات گردشگری دریایی در بوشهر کمک کند.

وی با اشاره به لزوم افزایش بازه زمانی استفاده از دریا و شناورهای تفریحی تصریح کرد: نباید گردشگری دریایی تنها به ایام نوروز یا تعطیلات کوتاه‌مدت محدود شود، بلکه می‌توان با برنامه‌ریزی، این فرصت را در طول سال به‌ویژه در نیمه دوم سال که شرایط آب‌وهوایی مناسب‌تر است، گسترش داد.

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: توسعه گردشگری دریایی علاوه بر ابعاد فرهنگی، آثار اقتصادی و اجتماعی نیز به همراه دارد و موجب رونق شهرهای ساحلی و ارتقای نشاط اجتماعی می‌شود؛ از این رو همه دستگاه‌ها باید در کنار سازمان بنادر در این مسیر همراهی کنند.

وی ادامه داد: ایجاد ظرفیت‌های گردشگری و راه‌اندازی مارینا از اولویت‌های این اداره کل است و با تکمیل زیرساخت‌ها، زمینه برای ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ارتقای استاندارد شناورها فراهم خواهد شد.

استان بوشهر با ظرفیت‌های فراوان خود در حوزه گردشگری دریایی می‌تواند به یکی از مقاصد برجسته گردشگری در ایران تبدیل شود. با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های موجود، نیاز است که مسئولان و سرمایه‌گذاران با همکاری یکدیگر، برنامه‌ای جامع برای توسعه این صنعت تدوین کنند تا بتوانند از پتانسیل‌های بی‌نظیر این استان بهره‌برداری کنند.