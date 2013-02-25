اقتصاد رسانه ها در مازندران سامان نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج نیازآذری عصر یکشنبه در همایش انقلاب و رسانه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری اظهار داشت: تلاش برای همگرایی و انسجام صنفی جهت توانمندسازی مطبوعات استان در راستای آرمان های امام راحل و منویات مقام معظم رهبری از اهداف اصلی برگزاری این همایش بوده است.

وی افزود: مطبوعات استان ظرفیت مناسب و اثربخشی برای کمک به توسعه استان بوده و در این همایش آمادگی خود را برای تحقق آرمانهای نظام اسلامی اعلام می کنیم.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه اهالی رسانه برای حداکثر سازی حضور مردم در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و چهارم شورای اسلامی شهر و روستا تلاش خواهند کرد، تصریح کرد: این فعالان رسانه ای برای برگزاری انتخاباتی پرشور، هوشمندانه و بصیرت محور آماده گونه همکاری هستند.

وی با بیان اینکه معیشت خبرنگاران و اقتصاد رسانه ای از دغدغه های جدی اهالی رسانه استان است، یادآور شد: در این راستا حمایت استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی مازندران ضروری است.

نیازآذری گفت: ساماندهی خبرنگاران، تقویت نهاد شهرستانی و توانمندسازی رسانه ها، پیگیری مطالبات صنفی اعضای خانه مطبوعات و اهتمام به وجوه انگیزشی رسانه های از برنامه های جدی خانه مطبوعات در دوره جدید است.

وی بیان داشت: خانه مطبوعات آمادگی دارد در سال آینده در غالب ایجاد تفاهم نامه های کاری، اهداف دستگاههای اجرایی استان را از طریق رسانه های مازندران به صورت هوشمندانه اطلاع رسانی کند.

این فعال رسانه ای افزود: مشکل تامین کاغذ علیرغم اینکه صنعت تولید کاغذ در مازندران وجود دارد از دغدغه های جدی دست اندرکاران نشریات استان بوده که با پیگیری استاندار در حل این مشکل عیدانه اهالی رسانه خواهد بود.

بیش از 400 رسانه ای در مازندران فعالیت دارند.