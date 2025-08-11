خدمت رسانی موکب شهدای مدافع حرم کهگیلویه و بویراحمد به ۱۰ هزار زائر

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس نصیر الاسلامی اظهار کرد: موکب شهدای مدافع حرم با جمع آوری نذورات مردمی و با همکاری ادارات اوقاف خوزستان و بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برای یازدهمین سال متوالی به زائران حسینی در مرز شلمچه خدمات رسانی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه امسال این موکب در سه جایگاه به زائران خدمت می‌دهد، افزود: این موکب نخست در ابتدای پایانه مرزی شلمچه با یک غرفه ویژه پذیرایی، دوم در کنار پارکینگ ۵۰ هکتاری که محل اصلی اسکان و پذیرایی و در خرمشهر، میدان عشایر، حسینیه و مسجد امام علی المرتضی (ع) به زائران خدمت ارائه می‌دهد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: با توجه به گرمای هوا، فضاهای اسکان در سوله‌ها و چادرهای مجهز به کولر گازی است.

وی ارائه سه وعده غذای گرم، همراه با میان‌وعده‌، برپایی نماز جماعت صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء، قرائت زیارت اربعین، کلاس‌های قرآن و احکام، و اهدای هدایای فرهنگی به کودکان و نوجوانان توسط روحانیون اعزامی را از خدمات این موکب به زائران حسینی برشمرد.

حجت الاسلام نصیر الاسلامی با اشاره به اینکه امکان اسکان برای ۵۰۰ زائر فراهم است، اضافه کرد: روزانه بیش از ۱۰ هزار زائر به صورت سرپایی از خدمات پذیرایی و اسکان این موکب بهره مند می‌شوند.