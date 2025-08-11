به گزارش خبرنگار مهر؛ مورخ دوشنبه بیستم مرداد ماه ۱۴۰۴؛ امروز تداوم فعالیت سامانه کم فشار فصلی و ناپایداری جوی پیش‌بینی می‌شود و طی سه روز آینده افزایش نسبی دما در استان مورد انتظار است.

ساعات ابتدایی صبح، پدیده غالب سواحل و جزایر، مه رقیق صبحگاهی خواهد بود و در طول روز وزش باد بر روی دریا پیش بینی می‌شود.

در ساعات بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد، حاجی آباد و بستک، محدوده تنگه هرمز و برخی سواحل رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و تقویت نقطه‌ای بارش‌ها پیش بینی می‌شود.

در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

دریا کمی مواج خواهد بود. توصیه می‌شود تردد شناورها به ویژه سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

روز سه شنبه در ساعات صبح شرایط جوی آرام خواهد بود و در بعدازظهر وزش بادهای جنوب غربی در مناطق دریایی استان سبب تلاطم دریا خواهد شد.

به لحاظ دمایی از امروز تا روز پنجشنبه ۲۳ مرداد (با تاکید بر روزهای سه شنبه و چهارشنبه)، افزایش دمای بیشینه و کاهش رطوبت نسبی هوا به ویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی می‌شود.