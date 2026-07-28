گرمای ۵۰ درجه و بارش عصرگاهی در انتظار هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح سهشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان، اظهار کرد: امروز همچنان در ساعات بعدازظهر احتمال وقوع بارشهای رگباری در ارتفاعات استان به ویژه در شهرستانهای بشاگرد، حاجیآباد، بستک و ارتفاعات بخش مرکزی وجود دارد.
وی افزود: در برخی نقاط که شرایط برای بارش مهیا نباشد، این انرژی به صورت افزایش سرعت باد، خیزش گرد و خاک و کاهش موقتی کیفیت هوا بروز خواهد کرد، از این رو توصیه میشود در ساعات بعدازظهر و اوایل شب تردد در مناطق مرتفع با احتیاط انجام شود.
کارشناس هواشناسی هرمزگان، بیان کرد: از امروز روند افزایش دما در سطح استان آغاز میشود و تا شنبه هفته آینده ۱۰ مردادماه ادامه خواهد داشت و هرچه به روزهای پایانی هفته نزدیکتر شویم شدت گرما بیشتر خواهد شد. همچنین کاهش رطوبت نسبی هوا نیز در این مدت پیشبینی میشود.
حمزهنژاد با توصیه به شهروندان برای پرهیز از ترددهای غیرضروری در ساعات ظهر، گفت: فعالیتهای عمرانی و فیزیکی در فضای باز نیز در این ساعات به حداقل برسد و با توجه به افزایش دما صرفهجویی در مصرف انرژی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیشینه دما در شهرهای دور از ساحل از جمله بستک، رودان، میناب، سردشت، بشاگرد و حاجیآباد در این مدت به مرز ۵۰ درجه سانتیگراد خواهد رسید و تعداد ایستگاههایی که دمای بالای ۴۰ درجه را ثبت میکنند، در روزهای پایانی هفته افزایش خواهد یافت.
کارشناس هواشناسی هرمزگان درباره وضعیت دریا نیز، گفت: ساعت مد دریا امروز ۱۰:۳۰ و جزر ساعت ۱۶:۳۰ خواهد بود و از بعدازظهر امروز شرایط دریا برای ترددهای دریایی مساعد است. در روزهای آینده نیز شناورهای سبک در صورت رعایت احتیاط میتوانند تردد ایمنی داشته باشند.
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