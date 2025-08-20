اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی برق کهگیلویه و بویراحمد در روز چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز چهارشنبه ۲۹ مردادماه را اعلام کرد.

گچساران

سعادت آباد، سد کوثر از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

کهگیلویه

شامل حومه غربی دهدشت، سرپری و از ساعتت ۱۵ تا ۱۷

لنده

‌شامل بخش سوق، پاقلعه، برم سبز دژکوه، لنده، ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکین استان درخواست می‌شود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.