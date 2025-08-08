اطلاعیه تغییر برنامه خاموشی روز جمعه در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزای مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای برنامه خاموشی‌ها به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در مناطق مختلف استان را اعلام کرد.

بویراحمد

بلوار قرنی، سازمان پایانه‌ها، بنسنجان از ساعت ۱ تا ۹ صبح و شهرک امام حسین از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

کهگیلویه

گردنه رواق، بلوار شریعتی، ثبت احوال، فرهنگ از سمت کمربندی شهید بازگیر تا نبش کوچه مسکن محرومین از ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

باشت

مناطق منصورآباد، امامزاده محمود، شاه بهرام، فتح از ساعت ۹ تا ۱۱ اعمال می‌شود.

لنده

شهر لنده خیابان شهید مطهری، سادات، روستاهای تراب، موگرمون و روستاهای تابعه از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

گچساران

مناطق کارکنان شمالی، از فلکه سه راهی تا فلکه نرگسی، نیایش‌ها، امیرکبیر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ اعمال می‌شود.

مناطق کارکنان جنوبی از فلکه نرگسی تا ابتدای محله لبنان و جاده پازنان، پمپ گاز بخشایی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

بازار روز، ۳۰ دستگاه بنیاد شهید، کوی شهید فهمیده، علامه طباطبایی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه از عموم مشترکین استان تقاضا شده به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.