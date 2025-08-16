اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی کهگیلویه و بویراحمد در روز شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز شنبه ۲۵ مردادماه را اعلام کرد.

گچساران

شهرک لاله، تعاونی هفت‌گانه، ساعت ۱۱ الی ۱۳ اعمال می‌شود.

خش جنوبی دوگنبدان، بیمارستان شهید رجایی، …) ساعت ۱۱ الی ۱۳ اعمال می‌شود.

کارکنان جنوبی، از فلکه نرگسی تا ابتدای محله لبنان) ساعت ۱۷ الی ۱۹ اعمال می‌شود.

بویراحمد

بلوار قرنی، سازمان پایانه‌ها، ساعت ۱۷ الی ۱۹ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است از عموم مشترکین استان درخواست می‌شود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.