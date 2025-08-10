اطلاعیه خاموشی های روز یکشبنه شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه‌ای خاموشی‌های روز یکشنبه در مناطق مختلف این استان را منتشر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل افزایش شدید بار شبکه برق سراسری و افت فرکانس در شبکه، ساعت خاموشی‌ها در روز یکشنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ در برخی گروه‌ها به شرح زیر تغییر کرده است.

بویراحمد

بخشی از تلخسرو شمالی، خیابان دکتر حسابی، …، خیابان فردوسی، مرکز شهر) ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

بخشی از تلخسرو، پمپ بنزین، …، بخشی از بنسنجان ها، کاکان ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

کهگیلویه

میدان بسیج، چهارراه شهید خونبازی، نقلیه، کلینیک امام سجاد، کلینیک شهامت ساعت ۱۱ تا ۱۳ اعمال می‌شود.

گچساران

شهرک لاله، تعاونی هفت‌گانه، پمپ بنزین و گاز شهرک نفت ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

پانصد دستگاه مستقیم، ۴۰ دستگاه سازمانی، فرمانداری، قسمتی از بلوار بعثت و جزیره ساعت ۱۵ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

باشت

مرکز شهر باشت، بیمارستان شهدا، پمپاژهای جاده بادخون، سنگ شکن حسینی ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

در این اطلاعیه از مردم استان درخواست شده به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.