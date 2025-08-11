مهدی رمضانی سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش سازمان حسابرسی درباره گرانفروشی بلیت پروازهای اربعین، گفت: اطلاعات دریافتی از یکی از خریداران بلیت نشان داد که دفتر فروش مربوطه غیرمجاز بوده و اصلاً وجود خارجی نداشته است.
وی افزود: ما از ابتدا بارها به زائرین اطلاعرسانی و تأکید کردهایم که برای خرید هرگونه بلیت، بهویژه در ایام خاص مانند اربعین، تنها از طریق سایت رسمی سازمان هواپیمایی کشوری اقدام کنند. در این سایت درگاههای فروش بلیت و فهرست دفاتر و شرکتهای هواپیمایی مجاز درج شده و حتی اسامی شرکتهای غیرمجاز یا تعلیقشده نیز اعلام میشود تا مردم دچار مشکلات اینچنینی نشوند.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در موضوع گرانفروشی، نظارتهای دقیق توسط بازرسان سازمان هواپیمای کشوری، تعزیرات حکومتی و بازرسان وزارت صمت انجام شده است. این نظارتها منجر به تعلیق یک شرکت مسافرتی به دلیل تخلف شد و هیچ مماشاتی در برخورد با متخلفان نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: تا این لحظه، بهجز همان مورد اعلامشده که بلیت از محل فاقد هرگونه مجوز تهیه شده بود، گرانفروشی دیگری مشاهده یا گزارش نشده است. در صورت هرگونه شکایت، هموطنان میتوانند از طریق «سامانه حقوق مسافر» موضوع را پیگیری کنند.
رمضانی خاطرنشان کرد: به دلیل گرمای شدید در ایران و عراق و افزایش تقاضای سفر، ظرفیت پروازها محدود است. از سوی دیگر، محدودیت فرودگاهی در نجف نیز باید در نظر گرفته شود تا بتوان خدمات بهتری ارائه کرد.
وی در پایان گفت: تا حد امکان تلاش کردهایم پروازهای فوقالعاده برای زائران در نظر بگیریم تا بتوانند از مبادی پروازی مختلف برای زیارت حرم اباعبدالله الحسین استفاده کنند.
