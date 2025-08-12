«خزر» موسیقی شد؛ چند شیوه نوازندگی متفاوت گوش کنید

به گزارش خبرنگار مهر، «خزر» عنوان یکی از تازه‌ترین پروژه‌های منتشر شده در فرآیند ارائه محصولات موسیقایی است که طی روزهای گذشته با نوازندگی تار رضا حسینی بقانام و نوازندگی باغلاما دنیز مطمئن در ژانر موسیقی کلاسیک ایران پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

«بوزبیرنومره ئی رقص قایتاغی» منسوب به غلامحسین بیگجه خوانی، «دورنالار» جهانگیر جهانگیرو، «آغ چیچک» به آهنگسازی امین ثابت اوغلو، «آلاگوز» به آهنگسازی جهانگیر جهانگیرو، «خزر» به آهنگسازی رضا حسینی بقانام، «شالاخو» قطعه فولکلور، «لپه لر» به آهنگسازی سعید رستمی، «کنچنمیرم» به آهنگسازی رضا حسینی بقانام، «درآمد اصفهان» به آهنگسازی مرتضی نی داود، «آی قیز» به آهنگسازی جهانگیر جهانگیرو قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده‌اند.

در توضیح این آلبوم آمده است:

آلبوم حاضر اولین آلبوم صوتی رضا حسینی بقانام و دنیز مطمئن است. این آلبوم حاوی اجرای برخی از «ماهنی‌ها» و رنگ‌ها با تار و ناغارا است. علاوه بر این ۲ قطعه هم با بداهه نوازی تارنواز اجرا شده است. قطعه «خزر» که نام آلبوم نیز برگرفته از همین قطعه است. نتیجه الهامات نوازنده از موغام بایاتی شیراز بوده و نام دخترش نامیده شده است. قطعه «کنچنمیرم» نیز به همین شیوه نوعی بداهه نوازی و مددگردانی به شمار می‌رود.

نکته جالب توجه این آلبوم شیوه ملودی نوازی با ساز ناغارا است. بر خلاف شیوه موجود در ناغارا نوازی که عمدتاً مبتنی بر لوپ نوازی است، در این آلبوم سعی شده است که از ساز ناغارا به شکل قدما استفاده شود. شیوه اجرای تار نیز مخصوص خود نوازنده است و تلاش کرده شیوه‌های نوازندگی خود را به نمایش بگذارد.

این آلبوم به محضر استادان تار و ناغارای آذربایجان حیدرعلی هادی و صمد نیک نفس تقدیم شده است.