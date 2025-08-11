بازنگری در اقتصاد منابع طبیعی؛ آبخیزداری آبخوانداری توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی صبح دوشنبه در همایش ملی روز جنگلبان و جان نثاران منابع طبیعی در چالوس با اشاره به اینکه از افتادن و قطع درخت جنگلی شاد نمی‌شوم، گفت: در قانون برنامه هفتم توسعه و پیشرفت آمده که باید رشد اقتصادی به طور متوسط هشت درصد باشد آیا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در این هدف وظیفه‌ای دارد؟

وی با عنوان اینکه دهه‌های گذشته، دهه از دست رفتن رشد اقتصادی بوده است، گفت: وقتی رشد اقتصادی از جمعیت عقب می‌افتاد معنای آن است که سفره مردم کوچک‌تر شده است.

این نماینده مجلس با عنوان اینکه در سال ۱۴۰۲ رشد اقتصادی پنج درصد بوده است، گفت: رشد بخش کشاورزی هشت دهم درصد بوده است و متأسفانه سال قبل رشد اقتصادی سه درصد بود و پیش بینی این است که در سال جاری نیز رشد اقتصادی پایین‌تر باشد.

حسینی با عنوان این نوسان بخش کشاورزی بیشتر است، گفت: برنامه برای رشد اقتصادی چه باید باشد.

وی توسعه آبخیزداری و آبخوان داری را ضروری دانست و گفت: برای افزایش ۲۰ درصد ضریب پوشش جنگل‌ها و مراتع باید برنامه داشته باشیم.

حسینی تصریح کرد: اگر منابع طبیعی، صرفاً سازمان حمایت بوده و وظیفه اش باشد درختی قطع نشود، درآمد و منابع را از کجا کسب کنیم.

وی ادامه داد: حفاظت و بهره برداری صیانتی از منابع طبیعی لازم است و اگر نتوانیم با داشتن میلیون‌ها هکتار جنگل، هزینه صیانت را به دست آوریم، به مشکل برمی خوریم.

وی گفت: اقتصاد منابع طبیعی باید بازنگری شود زیرا چرا باید چوب وارد کنیم و اگر قرار باشد منابع طبیعی و بخش جنگلبانی گره‌ای باز کند باید بازنگری صورت گیرد.

وی ادامه داد: ما باید به دنبال بهره برداری حفاظتی باشیم و باید آن را سرلوحه کار قرار دهیم تا چرخه محیط زیست پایدار بماند.