همایش ملی روز جنگلبان در چالوس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین گرامیداشت ملی روز جنگل و جان نثاران منابع طبیعی با عنوان من هم یک جنگلبان هستم صبح دوشنبه با حضور حافظان طبیعت و مسئولان در چالوس آغاز به کار کرد.

سعید طهماسبیان دبیر همایش ملی روز جنگلبان در این همایش با اشاره به اینکه این همایش برای اولین بار از تهران خارج شد و در مازندران برگزار شد، افزود: این رویداد از سال ۹۶ شروع شد و تاکنون ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه هست بخش در جشنواره جزو بخش‌های اصلی است، بانوی جنگلبان به این رویداد اضافه شد و از دوره بعد با شاخص‌های خاص اضافه می‌شود.

وی پژواک جنگلبان را از دیگر بخش‌ها ذکر کرد و گفت: یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی جنگل‌های نمونه است و بیش از ۵۰۰ صفحه مجازی جنگلبان وجود دارد.

وی با عنوان اینکه کمیته داوری در این دوره وجود دارد، گفت: نگاه ما اجتماعی شدن جنگلبان است و در همه حوزه‌ها تخصصی شود.