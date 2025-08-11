به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، تصنیف «فراق» که در قالب یک غزل آیینی، حال و هوای زائران مشتاق اما جامانده از سفر کربلا در ایام اربعین حسینی را بازتاب میدهد، با اجرای صادق شیخزاده و شعر فاطمه افشاریان منتشر شد.
تنظیم این اثر را نوید شاهبیگی و اجرای ارکستر زهی را میثم مروستی بر عهده داشتهاند.
فاطمه افشاریان مجری رسانه ملی و شاعر آیینی این اثر، پیش از این کتاب «بیگمان» را منتشر کرده و در سال ۱۳۹۲ ابیات همین غزل را در دیداری خاطرهانگیز با رهبر انقلاب قرائت کرده بود. صادق شیخزاده نیز از چهرههای شناختهشده آواز اصیل ایرانی است که آلبومهایی چون «اینک از حافظ»، «اینک از امید»، «مولاناجان»، «آن روز آسمان گریست» و «پاییزجان» را در کارنامه دارد و جوایز بینالمللی متعددی از جمله «نشان درجه یک خیام» از فردریک لونورمان فرانسه را کسب کرده است.
طراحی و اجرای کاور «فراق» را وحیده وثوقزاده استاد خوشنویسی و عضو هیئت علمی دانشگاه، انجام داده است. او از بانوان خوشنویس ایرانی حاضر در جشنوارههای بینالمللی، بهویژه جشنواره خوشنویسی دانشگاه هنر دهلینو بوده است.
این اثر موسیقایی در آواز دشتی و ابوعطای دستگاه شور ساخته شده و رونمایی آن در برنامه «دچار» شبکه افق انجام گرفته است.
