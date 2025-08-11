به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در نشست خبری امروز خود با محکوم کردن حمله شب گذشته رژیم صهیونیستی به چادر خبرنگاران در غزه که منجر به شهادت ۷ خبرنگار شد، اظهار کرد: حمله به خبرنگاران در هیچ شرایطی مجاز نیست و در شرایط جنگی حمله به خبرنگاران جنایت جنگی محسوب می‌شود و در این دو سال بیش از ۲۴۰ خبرنگار در غزه به شهادت رسیدند.

بقایی در مورد تحولات اخیر لبنان و خلع سلاح مقاومت تصریح کرد: موضع ما در حمایت از تمامیت سرزمینی، یکپارچگی و استقلال لبنان موضع اثبات شده‌ای است. دوستی ما با مردم لبنان موضوع کاملاً ثابت شده‌ای است همواره تأکید کرده‌ایم بر ضرورت حفظ استقلال و یکپارچگی سرزمین لبنان و حق لبنان برای دفاع از شرارت‌های رژیم صهیونیستی همواره در کنار مردم لبنان بوده‌ایم برای دفاع از خودشان در برابر نقض تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی این کشور. آنچه بیان شده موضع اصولی ایران بوده در دفاع از حریم استقلال و تمامیت سرزمینی لبنان. نگاه خود را بیان کردیم.

وی ادامه داد: تجربه زیست در این منطقه نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی جز با تجهیز کشورها به توان و تسلیحات لازم برای دفاع از خودشان هیچ چیز دیگر نمی‌تواند مانع در برابر تجاوزات شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: ما گفته‌ایم حق لبنان برای دفاع از خود را به رسمیت می‌شناسیم این حق ذاتی هر کشوری است که بتواند از خود در برابر تجاوز و دست اندازی رژیم صهیونیستی از خود دفاع کند و اعمال این حق ذاتی بدون برخورداری از توان نظامی و سلاح ممکن نیست.

بقایی تاکید کرد: تصمیم گیری در خصوص این موضوعات شأن داخلی لبنان است و مردم لبنان، گروه‌ها و اجزای مختلف تشکیل دهنده جامعه لبنان از طریق روندهای تثبیت شده‌ای که وجود دارد در قالب مشورت‌هایی که دارند می‌توانند مصالح لبنان را تشخیص داده و بر اساس آن عمل کنند.

بقایی در مورد توافق صلح بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان اظهار داشت: معتقدیم موافقتنامه صلح می‌تواند نقطه عطفی در تثبیت صلح و ثبات در قفقاز جنوبی باشد. امروز و فردا رایزنی‌های سطح بالا بین مقامات ایران و ارمنستان انجام خواهد شد که دقیق‌تر در جریان ماوقع قرار بگیریم و نگرانی‌های خود را با آنها به اشتراک بگذاریم.

وی در مورد روند مذاکرات با سه کشور اروپایی، اینکه آیا گفتگوها متوقف شده یا خیر؟ گفت: نمی‌توان گفت این گفتگوها متوقف شده، در نشست استانبول طرفین توافق کردند این گفتگوها ادامه یابد. در مورد زمان و مکان توافقی نشده است لذا برای تعیین آن در گفتگو هستیم.

وی در مورد سفر لاریجانی به عراق و لبنان افزود: این سفر در راستای مشورت ایران با کشورهای همسایه است. سیاست حسن همجواری و همسایگان سیاست اصولی ایران است. یکی از دستاوردهای مد نظر این سفر نهایی کردن توافق امنیتی بین دو کشور است. قبلاً متن این سند نهایی شده بود لذا قرار است در این سفر به امضای دو کشور برسد. طبیعتاً رایزنی در مورد تحولات منطقه دستور کار خواهد بود. سفر به لبنان هم در راستای تحولات منطقه است. قرار است لاریجانی با مقامات ذیربط لبنان دیدار و گفتگو کند.

بقایی در مورد هیاهوی رسانه‌ای پیرامون توافق صلح ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید گفت: منطقه قفقاز جنوبی برای ایران ارزش بالایی از نظر ژئوپولیتیک و اقتصادی و روابط همسایگی دارد لذا روندی که تحولاتی را در آنجا شکل دهد، دخیل هستیم. سفر وزیرخارجه ارمنستان به تهران فردا در همین راستا انجام می‌شود. وزیرخارجه ارمنستان دیروز تاکید کردند از اقدامی که به نوعی نگرانی آور برای ایران باشد خودداری خواهد کرد. موضوع اصلی سوال‌ها راجع به ارمنستان هست. رهگذری که قرار است از خاک ارمنستان عبور کند. رابطه دیرینه و مستحکمی با ارمنستان داریم. از نزدیک مواضع خودمان را مطرح می‌کنیم. همواره از رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی استقبال کردیم همیشه اعلام کردیم تحولات و هرگونه اقدامی در این زمینه مغایر حقوق بین الملل و علیه حاکمیت ملی کشورها باشد. مداخله قدرتهای فرامنطقه ای را برای امنیت و ثبات این منطقه مفید نمی‌دانیم. در تماس‌هایی که با مقام‌های ارمنستان خواهیم داشت این را روشن بیان خواهیم کرد.

وی درمورد اظهارات ترامپ که مدعی شده قصد اشغال غزه را نداریم و می‌خواهیم آن را از دست حماس نجات دهیم، تصریح کرد: از ابتدا مشخص بود که رژیم صهیونیستی به دنبال تسخیر غزه و کرانه باختری و محو فلسطین به عنوان یک هویت و ملت و به عنوان یک کشور بوده است.بهانه‌هایی که هرازگاه برای توجیه کشتار مطرح می‌شود سخیف است که هیچکس باور نمی‌کند واکنش کشورها را مطالعه کنید اغلب کشورها آن را محکوم و مخالفت کردند چون می‌دانند در راستای آوارگی اجباری مردم فلسطین و یک گام دیگر در جهت تکمیل طرح نسل‌کشی در غزه و فلسطین اشغالی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ادامه داد: این طرح از نظر ما چیزی نیست جز ادامه تعدی و نسل کشی در غزه و امیدواریم جامعه بین‌المللی با اقدامی معتبر و جدی مانع از تحقق چنین شرارتی شود و فراتر از آن هر چه سریع‌تر اقدام عملی برای توقف جنایت صورت گیرد و محاکمه و مواخذه جنایتکاران عملیاتی شود.

بقایی در مورد انتصاب سفرای تازه در کشورها افزود: عیسی کاملی به عنوان سفیر در لهستان، محمدحسن شیخ الاسلامی به عنوان سفیر ایران در سازمان همکاری اسلامی در جده، محمدباقر ابوالفتح سفیر ایران در نامیبیا، محمدصاق فضلی سفیر در صربستان، امیرحسین حسینی سفیر در زیمبابوه، حیدریان سرکنسول ایران در آستاراخان، سعید حریری سرکنسول ایران در گوانگجو، ضیایی کاردار ایران در شیلی و امیرحسین غریب‌نژاد به عنوان سفیر ایران در کرواسی منصوب شدند.

وی در مورد میانجیگری نروژ برای مذاکرات ایران و آمریکا افزود: ادعای میزبانی دور آینده مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا از سوی نروژ مورد تایید نیست.

سخنگوی وزارت خارجه در مورد سفر امروز آپارو به تهران، افزود: قرار است گفتگوها امروز صبح شروع شود. اینکه پیش بینی کنیم نتایج گفتگوها چیست کمی زود است. در طول تاریخ شما نمی‌توانید موردی را پیدا کنید که تأسیسات هسته‌ای یک کشوری که تحت نظارت مستقیم آژانس است مورد حمله قرار گیرد لذا از آژانس گلایه مند هستیم. این نشست معطوف به گفتگو در مورد نحوه تعامل ایران با آژانس در پرتو اتفاقاتی که حادث شده، است. با در نظر گرفتن مصوبه مجلس این دیدار انجام خواهد. شد.

وی در مورد مستند سازی تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی از سوی ایران، افزود: از ابتدا پیگیری حقوقی تجاوز آمریکا و رژیم را در دستور کار قرار دادیم. بخشی از کار مستند سازی است. وزارت خارجه از ابتدای تجاوز این کار را انجام داد. بین الملل ما مکاتبات را انجام داده است. متن انگلیسی و فارسی آماده است. بخش دیگر مربوط به قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. با آنها ارتباط داریم تا ببینیم چطور طرح دعوا را در مراجع ذیربط پیش ببریم.

وی در مورد دو پرونده مهم سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ایران که در خارج از کشور اتفاق افتاده از جمله حمله به مزار شریف و ربایش دیپلمات‌های ایرانی گفت: به این دو موضوع یک حادثه دیگری را اضافه کنم موضوع حمله به سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۵۹ است. این سه پرونده را پیگیری می‌کنیم. موضوع حمله به مزار شریف هم دستور کار ماست و از هر فرصتی برای طرح موضوع و اجرای عدالت پیگیری می‌کنیم. در مورد ربایش دیپلمات‌ها در لبنان هم، اطلاعات حامی از این است که این چهار نفر به سرزمین‌های اشغالی منتقل شدند. موضوع در سازمان ملل هم ثبت شده است. از مدت‌ها پیش پیشنهاد کمیته حقیقت‌یاب مشترک با لبنان را مطرح کردیم که سرنوشت این عزیزان را مشخص کنیم و این موضوع را کماکان در دست پیگیری داریم.

وی در مورد پیگیری پرونده هسته‌ای در آینده گفت: موضوع هسته‌ای قاعدتاً با هماهنگی و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شده است. الان هم به همان شکل کار ادامه پیدا خواهد کرد.

بقایی در مورد دیدار معاون‌وزیرخارجه ارمنستان با تخت روانچی گفت: سفر معاون وزیرخارجه ارمنستان فردا انجام خواهد شد. گفتگوها در همین راستایی توافق نامه صلح است. دوستان اخبار این موضوع را از منابع معتبر تهیه کنند. باید مراقب روابطمان با همسایگان باشیم. رژیم در حال ماهیگیری از این آب گل‌آلود است. تداوم روابط خوب و تاکید بر اینکه هرگونه مسیر مواصلاتی و راهگذری بین کشورها در شمال غرب ایران باید با رعایت احترام به تمامیت سرزمینی و مرزهای بین المللی و ژئوپولیتیکی صورت گیرد. بحث اجاره ۹۹ ساله هیچ مبنایی ندارد و خبر سازی است.

وی درباره ایجاد مسیرهای ارتباطی از طریق ارمنستان گفت: موضع وزارت خارجه دراین‌باره روشن بیان شد. بعد از پاراف بیانیه توسط آذربایجان و ارمنستان روشن و دقیق مواضع خود را در بیانیه‌ای اعلام کردیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد بازگشایی سفارتخانه‌ها در ایران و مصر گفت: اخبار تماسهای وزیرخارجه با همتای مصری را حتماً دنبال می‌کنید. طی این یکسال تماسهای مستمری با مصر پیرامون مسائل دوجانبه و منطقه‌ای داشتیم. مصر نقش ویژه ای برای ایجاد اجماع علیه تجاوزات رژیم داشت. ما به تفاهم‌های لازم رسیدیم که البته تصمیم‌گیری در این‌باره برعهده دو طرف خواهد بود. دفتر حفاظت منافع دو کشور فعال هستند. اعزام سفیر هم موضوعی است که باید دو کشور تصمیم بگیرند.

بقایی در مورد گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا گفت: قاعدتاً گفتگوها از طریق واسطه‌ها ادامه دارد. اما برای انجام مذاکره تصمیمی گرفته نشده است.

سخنگوی وزارت خارجه درباره دعوت اف‌ای‌تی‌اف از ایران گفت: وزارت خارجه بخشی از کار را انجام می‌دهد. مهمترین تحولی که فکر نمی‌کنم مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف باشد که تصمیم حاکمیتی است، عضویت ایران در کنوانسیون پالرمو است. این کنوانسیون سندش نزد سازمان ملل تودیع شد. به زودی ما به عضویت این کنوانسیون در خواهیم آمد. عضویت در این سند یکی از موضوعات فی مابین ایران و اف‌ای‌تی‌اف بوده است.

وی در واکنش به ادعای خطر بودن ایران برای آمریکا گفت: این ادعای مضحک است. شما برای توجیه قانون‌شکنی آشکار و نقض حاکمیت ملی ایران چنین ادعایی مطرح می‌کنید. واقعیت این است آمریکا در میانه مذاکرات به نایبش یعنی رژیم صهیونیستی چراغ سبز برای تجاوز داد.

بقایی در مورد اقدام آمریکا در اعمال تعرفه علیه چین، تاکید کرد: اقدام خلاف قواعد بین‌المللی است و به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. رابطه ما با چین مستحکم است و هر دو کشور بر اساس تشخیص مصالح و منافع خود در این خصوص حتماً تصمیم می‌گیرند و به روابط خوب خودشان ادامه خواهند داد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ملاقات‌های مقام‌های روسیه و آمریکا در آلاسکا، عنوان کرد: ما متمرکز بر پیگیری و منافع مصالح و منطقه خود هستیم و با دوستان روس در ارتباط هستیم و در مورد موضوعاتی که در دستورکار مناسبات دوجانبه و رایزنی‌های ما و از جمله موضوع هسته‌ای است در تعامل هستیم.

وی در مورد چگونگی اعتماد به آمریکا، تصریح کرد: سوال شما عجیب است، ما هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم. ما به آمریکا در شرایطی که مذاکره می‌کردیم هم اعتماد نداشتیم. آنچه که در میانه مذاکرات انجام دادند اساساً جایی برای اعتماد صفر هم باقی نگذاشته است. آن چیزی که تضمین کننده استقلال ماست توانمندی ما است که نیروهای نظامی دنبال می‌کنند.

وی در واکنش به اظهارات علی اکبر ولایتی درباره قفقاز، افزود: موضع وزارت خارجه در رابطه با این موضوع یعنی ایجاد مسیرهای ارتباطی خیلی روشن بیان شد. به بیانیه وزارت خارجه مراجعه بفرمائید.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات علی اکبر صالحی در مورد تشکیل کمیته موازی سیاست خارجی، تصریح کرد: درباره مذاکرات مرتبط با موضوع هسته‌ای وزارت خارجه بر مبنای تصمیم‌گیری در مراجع عالی نظام اقدام می‌کند و دیدگاه‌های خودش را اعلام می‌کند.

وی درباره اظهارات پزشکیان در خصوص غنی‌سازی و اینکه اگر بسازیم دوباره می‌زنند و اینکه آیا موضع ایران درباره غنی سازی تغییر کرده، تصریح کرد: در مورد غنی‌سازی موضع ما خیلی روشن توسط مقامات مختلف بیان شده است. مادامی که ایران در معاهده منع اشاعه عضویت دارد باید بتواند از مزایا و حقوق مترتب بر این عضویت برخوردار شود. براساس ماده چهار این معاهده حق داریم از انرژی صلح آمیز هسته‌ای به شمول غنی‌سازی برای بهره‌برداری‌های صلح‌آمیز استفاده کنیم.

بقایی درباره تهدید اروپا برای فعال کردن اسنپ‌بک، عنوان کرد: ابزارسازی از سازوکار ماشه نشانه تمایل سه کشور اروپایی برای عدم نقش آفرینی جدی و سازنده است. تاکید ما این است که سه کشور اروپایی در برجام قصور دارند و با خودداری از موضع گیری نسبت به تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران خود را از نقش آفرینی محروم کردند. اروپا باید رویکرد خودش را بازبینی کند و استفاده از این موضوع به عنوان تهدید و فشار تأثیر ندارد.‌

بقایی درباره اینکه وزارت خارجه عضو شورای دفاع است یا خیر، گفت: بله.

بقایی در مورد ادعاها در خصوص مذاکره گفت: ادعاهایی که درباره مذاکره می‌شود با چیزی که می‌گویند کاملاً متضاد است. به جای اینکه ادعاها را مبنا قرار دهیم باید اعمال را مورد توجه قرار دهیم و اعمال گویا است که جدیتی برای مذاکره وجود نداشت.

وی درباره احتمال شکل گیری جلسه سازمان همکاری اسلامی، اظهار کرد: ما از مدتی قبل درخواست اجلاس اضطراری سازمان همکاری درباره غزه کردیم. در مکاتبه با دبیرکل سازمان و وزیر خارجه ترکیه و عربستان موضوع را منعکس کردیم. ما پیگیر هستیم و امیدواریم هرچه سریع‌تر تشکیل شود.

سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به میانجی‌گری مصر بین ایران و آژانس، تصریح کرد: خیر، چنین چیزی نیست و نیازی به میانجی برای ارتباطات با آژانس نیست و ما با آژانس ارتباط داریم و معاون آقای گروسی در تهران هستند.