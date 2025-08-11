به گزارش خبرنگار مهر، کامران پولادی پیش از ظهر دوشنبه در آئین روز ملی جنگلبان با بیان این که بخش کجور و مرزن آباد ظرفیت بی نظیری دارد، افزود: اما به دلیل بی تدبیری در محیط زیست دارای چالش است.
وی با اظهار این که مردم و کشاورزان معتقدند نقشهها و مستندات منابع طبیعی در دهه ۴۰ آنان را قانع نمیکند، افزود: شورای نگهبان برای رفع تعارضات ورود پیدا کرده است و امیدواریم مشکلات احصا و حل شود.
وی با بیان این که ایران اسلامی مجموعه وسیعی از پدیدههای اقلیمی، جغرافیایی و غیره است، گفت: جنگلها گونههای ارزشمند است و حفظ آن برای کره زمین اهمیت دارد.
پولادی تصریح کرد: جنگلبانان همانند سنگرسازان بی سنگر هستند که جان خود را در کف دست میگذارند تا از منابع طبیعی حفاظت کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: حق جنگلبانان به درستی داده نمیشود و نباید قدردانی از آنان در زبان و کلام باشد بلکه حمایت از هوایی است که نفس میکشید.
وی تقویت قوانین، برخورد قاطع با متخلفان و اجرای درست از وظایف است، افزایش امکانات، تجهیزات، آموزش و فرهنگسازی و عمومی سازی حفاظت از جنگل باید سرلوحه قرار گیرد.
