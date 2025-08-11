به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه بین المللی نوآوری ایران، شرکت دانش بنیان فرآورده بافت ایرانیان از شرکتهای عضو منطقه بین المللی ایران توانسته است با استفاده از دانش فنی روز، محصولات آلوگرفت انسانی را تولید کند. آلوگرفت به بافتهایی از بدن انسان – فردی که فوت شده یا زنده- میگویند که به منظور پیوند به فرد دیگر برداشت میشوند. مسیر تولید محصولات آلوگرفت را میتوان به دو بخش فراهم آوری (tissue procurement) و فرآوری (tissue processing) تقسیم کرد.
امیرحسین توکلی مدیرعامل شرکت فرآورده بافت ایرانیان در خصوص محصولات این شرکت گفت: فرآوردههای این مجموعه شامل بافتهایی نظیر استخوان، غضروف، پوست، دریچههای قلب و قرنیه است که پس از فرآوری در شرایط کاملاً استریل، قابلیت پیوند به بیماران را بدون نیاز به داروهای سرکوب سیستم ایمنی و بدون نگرانی از دفع پیوند دارند.
وی افزود: این فناوری که با انتقال دانش از اروپا به ایران آغاز شد، اکنون به مرحلهای رسیده است که کشورمان در این حوزه نه تنها خودکفا شده، بلکه در رده کشورهای پیشرو منطقه قرار گرفته است. شرکت فرآورده بافت ایرانیان که از اعضای فعال منطقه بینالمللی نوآوری ایران نیز هست، با توسعه فضای تولید و بهرهگیری از واحد R&D پیشرفته، موفق به بومیسازی تمامی مراحل فرآوری بافتها شده و هماکنون در حال توسعه خطوط تولید جدید و ارتقا کیفی محصولات است.
توکلی ادامه داد: این مجموعه با کمک متخصصان داخلی و مشاوران علمی، ضمن اخذ مجوزهای رسمی از سازمان غذا و دارو، موفق به تولید محصولاتی شده که برای طیف گستردهای از کاربردهای درمانی شامل ارتوپدی، جراحی ستون فقرات، دندانپزشکی و ترمیمی قابل استفاده است. بهعنوان نمونه، پودر استخوانی تولید شده توسط این شرکت، راهحل مؤثری برای پیوندهای فکی، بازسازی استخوانهای آسیبدیده و درمان تومورهای استخوانی فراهم کرده است.
مدیرعامل شرکت فرآرده بافت ایرانیان با اشاره به اهمیت فرهنگ اهدای عضو و بافت گفت: در کمتر از دو دقیقه و ثبت اطلاعات اولیه، میتوان کارت اهدای عضو و بافت دریافت کرد. این فرهنگ در کنار دانش فنی، زیرساخت تولید فرآوردههایی را فراهم کرده که امروز به طور مستقیم در جان بیماران اثر میگذارد.
وی همچنین به نقش مهم خانوادههای اهداکننده اشاره کرد و گفت: تصمیم خانوادهها برای اهدای بافت عزیز از دسترفتهشان، به معنی نجات جان چندین بیمار است. ما در مجموعه خود به این افراد و خانوادهها احترام میگذاریم و خود را در کنار آنان میدانیم.
توکلی در خصوص چشم انداز شرکت نیز گفت: این شرکت که در منطقه بهعنوان یکی از معدود تولیدکنندگان فناوریهای پیشرفته پیوند بافت انسانی شناخته میشود، برنامههایی برای توسعه صادرات و همکاریهای علمی و فناورانه با شرکتها و دانشگاههای خارجی دارد.
وی در پایان با بیان اینکه امروز ایران در حوزه مهندسی بافت در لبه دانش جهانی حرکت میکند ابراز امیدواری کرد با رفع موانع قانونی در حوزههایی مانند سلولدرمانی، مسیر توسعه فناوریهای درمانی در کشور بیش از پیش هموار شود.
علاقهمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت فرآورده بافت ایرانیان و محصولات آن، میتوانند به نشانی https://allograft.co مراجعه نمایند.
