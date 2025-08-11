به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی کارشناسان حیات‌وحش و متخصصان حوزه پرندگان شکاری با برنامه‌ریزی دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی برگزار شد.

این نشست که به صورت حضوری و برخط برگزار شد، با دعوت مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش و مشارکت کارشناسان حیات‌وحش، یگان حفاظت سازمان از ستاد و ادارات کل استانی، همچنین فعالین و پژوهشگران شناخته‌شده پرندگان شکاری، به موضوع مقابله با برداشت از جمعیت‌های پرندگان شاهین‌سان اختصاص داشت.

در این نشست، مشارکت نیروهای مجرب سازمانی در کنار نمایندگان مؤسسات مردم‌نهاد و طرح دیدگاه‌های متنوع حاضرین، زمینه تبادل‌نظر مؤثر و هم‌افزایی نظرات و تجربیات شرکت‌کنندگان را فراهم آورد.

مباحث مطرح‌شده در جلسه بر لزوم آموزش‌های لازم به کارشناسان و محیط‌بانان و نیروهای سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در کنترل جاده‌های مواصلاتی و مبادی ورودی و خروجی کشور تأکید داشت.

همچنین کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از عرضه غیرقانونی پرندگان شکاری، انجام مطالعات بیولوژیک و اکولوژیک تکمیلی، توسعه ارتباطات بین‌المللی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای پیشرفته در حفاظت از عرصه‌های زیستی از دیگر اقدامات مورد توافق در این نشست بود.

شرکت‌کنندگان ضمن استقبال از برگزاری این نشست، بر تداوم جلسات و برنامه‌ریزی‌های آتی با هدف حفظ فضای همکاری تأکید و ابراز امیدواری کردند.