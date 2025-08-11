  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از عرضه غیرقانونی پرندگان شکاری

شست هم‌اندیشی کارشناسان حیات‌وحش جهت کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از عرضه غیرقانونی پرندگان شکاری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی کارشناسان حیات‌وحش و متخصصان حوزه پرندگان شکاری با برنامه‌ریزی دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش در معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی برگزار شد.

این نشست که به صورت حضوری و برخط برگزار شد، با دعوت مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش و مشارکت کارشناسان حیات‌وحش، یگان حفاظت سازمان از ستاد و ادارات کل استانی، همچنین فعالین و پژوهشگران شناخته‌شده پرندگان شکاری، به موضوع مقابله با برداشت از جمعیت‌های پرندگان شاهین‌سان اختصاص داشت.

در این نشست، مشارکت نیروهای مجرب سازمانی در کنار نمایندگان مؤسسات مردم‌نهاد و طرح دیدگاه‌های متنوع حاضرین، زمینه تبادل‌نظر مؤثر و هم‌افزایی نظرات و تجربیات شرکت‌کنندگان را فراهم آورد.

مباحث مطرح‌شده در جلسه بر لزوم آموزش‌های لازم به کارشناسان و محیط‌بانان و نیروهای سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در کنترل جاده‌های مواصلاتی و مبادی ورودی و خروجی کشور تأکید داشت.

همچنین کنترل فضای مجازی برای جلوگیری از عرضه غیرقانونی پرندگان شکاری، انجام مطالعات بیولوژیک و اکولوژیک تکمیلی، توسعه ارتباطات بین‌المللی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی در حفاظت از گونه‌های ارزشمند و استفاده از فناوری‌های نوین و ابزارهای پیشرفته در حفاظت از عرصه‌های زیستی از دیگر اقدامات مورد توافق در این نشست بود.

شرکت‌کنندگان ضمن استقبال از برگزاری این نشست، بر تداوم جلسات و برنامه‌ریزی‌های آتی با هدف حفظ فضای همکاری تأکید و ابراز امیدواری کردند.

