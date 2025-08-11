به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین یاقوت پیش از ظهر امروز دوشنبه اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۱۸ هزار زائر خوزستانی برای شرکت در مراسم عظیم پیادهروی اربعین حسینی در سامانه سماح ثبتنام کردهاند.
وی افزود: این تعداد از مجموع سه میلیون و ۱۳۱ هزار زائر ثبتنامشده در سراسر کشور است که خوزستان را در جایگاه دوم کشور قرار داده است.
یاقوت با تأکید بر ضرورت ثبتنام در سامانه سماح به نشانی https://samah.haj.ir/ برای بهرهمندی از خدمات بیمهای و ارزی، از زائران خواست تا ثبتنام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
وی همچنین با اشاره به گرمای شدید فصل تابستان، به افراد سالمند، مادران باردار و بیماران دارای شرایط خاص توصیه کرد سفر زیارتی به کربلا، نجف و عتبات مقدسه را به فصول دیگر سال منتقل کنند.
