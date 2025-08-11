آلودگی هوا ۱۷ شهر خوزستان را در بر گرفت؛ ۱۲ شهر در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت هشت صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت. این شهرها شامل رامهرمز (۱۷۰)، سوسنگرد (۱۶۹)، ماهشهر و اهواز (۱۶۷)، ملاثانی (۱۶۶)، هندیجان (۱۶۳)، آغاجاری (۱۶۲)، هویزه (۱۶۱)، آبادان (۱۶۰)، بهبهان (۱۵۸)، هفتکل (۱۵۲) و باغملک (۱۵۱) هستند که نشان‌دهنده شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

همچنین، در پنج شهر لالی (۱۴۳)، امیدیه (۱۳۱)، دزفول (۱۲۸)، گتوند (۱۲۵) و شوش (۱۱۶)، شاخص کیفیت هوا در وضعیت نارنجی گزارش شده که بیانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. مقامات محلی به شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی، توصیه کرده‌اند از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.