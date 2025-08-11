  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۴۷

آلودگی هوا ۱۷ شهر خوزستان را در بر گرفت؛ ۱۲ شهر در وضعیت قرمز

آلودگی هوا ۱۷ شهر خوزستان را در بر گرفت؛ ۱۲ شهر در وضعیت قرمز

اهواز - صبح امروز دوشنبه، شاخص کیفیت هوا در ۱۷ شهر خوزستان به وضعیت قرمز و نارنجی رسید که نشان‌دهنده شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و تمامی گروه‌های سنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در ساعت هشت صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز قرار گرفت. این شهرها شامل رامهرمز (۱۷۰)، سوسنگرد (۱۶۹)، ماهشهر و اهواز (۱۶۷)، ملاثانی (۱۶۶)، هندیجان (۱۶۳)، آغاجاری (۱۶۲)، هویزه (۱۶۱)، آبادان (۱۶۰)، بهبهان (۱۵۸)، هفتکل (۱۵۲) و باغملک (۱۵۱) هستند که نشان‌دهنده شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی است.

همچنین، در پنج شهر لالی (۱۴۳)، امیدیه (۱۳۱)، دزفول (۱۲۸)، گتوند (۱۲۵) و شوش (۱۱۶)، شاخص کیفیت هوا در وضعیت نارنجی گزارش شده که بیانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. مقامات محلی به شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی، توصیه کرده‌اند از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

کد خبر 6557282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها