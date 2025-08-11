به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین شایسته نیا صبح دوشنبه در بازدید از مرکز خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و موکب‌های مستقر در مسیر راهپیمایی عظیم اربعین عسلویه تصریح کرد: با توجه به افزایش زوار اربعین حسینی و مراجعه به موکب‌ها به دلیل گرمای هوا، به‌منظور پیشگیری از شیوع بیماری‌های واگیر کارشناسان بهداشت محیط به صورت مستمر از روند ارائه خدمات به زوار در موکب‌ها نظارت دارند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه افزود: کارشناسان سلامت محیط و کار از محل طبخ و آماده‌سازی مواد غذایی و نحوه ارائه خدمات به زوار بازدید و در صورت وجود مشکل به مسئولین موکب‌ها تذکرهای لازم را گوشزد می‌نمایند.

معاونین فرماندار، رئیس و مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه از مرکز خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و موکب‌های مستقر در مسیر راهپیمایی عظیم اربعین بازدید کردند و نحوه ارائه خدمات به زائران بررسی و از زحمات خادمان این موکب‌ها تقدیر کردند.