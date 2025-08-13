  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

نظارت بهداشتی بر مواکب‌ مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در شادگان

اهواز ـ مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان از نظارت مستمر کارشناسان بهداشت محیط شهرستان بر مواکب‌ مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از مواکب خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و موکب‌های مستقر در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین، از حضور کارشناس بهداشت در مسیر تردد زائران اربعین حسینی به منظور نظارت بر سلامت زائران، مواد غذایی و بهداشت مواکب خبر داد.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه‌ای که به عهده ما گذاشته شده هماهنگی با سایر دستگاه‌ها به منظور اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های بهداشتی در مواکب پذیرایی از زائران و اماکن خدماتی و رفاهی است.

موسوی در پایان تاکید بر اهمیت حفظ سلامت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: سلامت زائران هدف بازرسان است و در این راستا، تیم‌های نظارتی بر رعایت استانداردها و نکات بهداشتی از تمامی موکب ها به صورت مستمر نظارت می‌کنند.

مدیر شبکه بهداشت شادگان در پایان گفت: کارشناس بهداشت محیط در قالب چندین تیم بر وضعیت بهداشتی موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی فعال در شهرستان شادگان نظارت دارند.

کد خبر 6559477

