نظارت بهداشتی بر مواکب‌ مسیر پیاده روی جاماندگان اربعین در شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی ظهر امروز چهارشنبه در بازدید از مواکب خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و موکب‌های مستقر در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین، از حضور کارشناس بهداشت در مسیر تردد زائران اربعین حسینی به منظور نظارت بر سلامت زائران، مواد غذایی و بهداشت مواکب خبر داد.

وی افزود: مهم‌ترین وظیفه‌ای که به عهده ما گذاشته شده هماهنگی با سایر دستگاه‌ها به منظور اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های بهداشتی در مواکب پذیرایی از زائران و اماکن خدماتی و رفاهی است.

موسوی در پایان تاکید بر اهمیت حفظ سلامت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گفت: سلامت زائران هدف بازرسان است و در این راستا، تیم‌های نظارتی بر رعایت استانداردها و نکات بهداشتی از تمامی موکب ها به صورت مستمر نظارت می‌کنند.

مدیر شبکه بهداشت شادگان در پایان گفت: کارشناس بهداشت محیط در قالب چندین تیم بر وضعیت بهداشتی موکب ها و ایستگاه‌های صلواتی فعال در شهرستان شادگان نظارت دارند.