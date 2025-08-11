به گزارش خبرنگار مهر، مازیار هوشمند صبح دوشنبه در آئین بزرگداشت روز خبرنگار در استان بوشهر اظهار کرد: در استان بوشهر ۱۶۷ رسانه فعال است که ۵۷ رسانه به صورت مکتوب فعالیت دارد و ۱۱۰ رسانه نیز برخط است.

وی به نقش‌آفرینی خبرنگاران در عرصه‌های مختلف اشاره کرد و افزود: اولویت اصلی ما ایجاد شرایطی مناسب برای توسعه فعالیت‌های خبرنگاران و اهالی رسانه است که برنامه‌های مختلفی را در این زمینه داریم.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان بوشهر از برپایی کارگاه‌های آموزشی ویژه اهالی رسانه استان خبر داد و اضافه کرد: در این راستا برنامه‌های آموزشی مختلفی از ابتدای سال جاری اجرایی شده است.

وی با اشاره به برگزاری چهار دوره آموزشی در استان طی سال جاری از برگزاری جشنواره مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر طی ماه‌های آینده خبر داد و گفت: تورهای رسانه‌ای از دیگر برنامه‌های خانه مطبوعات در استان بوشهر است.

هوشمند از تلاش برای شناسایی استعدادهای جدید و پرورش استعدادها در حوزه رسانه خبر داد و بیان کرد: در آبان‌ماه امسال، رویداد رسانه‌ای بزرگی برگزار خواهیم کرد که هدف اصلی آن کشف استعدادهای جدید در حوزه رسانه است.

در این مراسم، اکبر صابری، داوود بحرینی، الهام بهروزی و محمد مهدی علی‌پور از فعالان رسانه‌ای استان بوشهر سخنانی را در مورد مسائل و مشکلات رسانه‌ها بیان کردند.

همچنین از تعدادی از فعالان رسانه‌ای و خانواده‌ها شهدای رسانه استان بوشهر تجلیل شد.