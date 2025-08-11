به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در دیدار رئیس مؤسسه فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری بوشهر اظهار کرد: اگر شهرداری کارهای زیرساختی انجام میدهد، هدف نهایی آن فراهم آوردن بستری برای انسانیت، فرهنگ، زندگی مهدوی و آرامش انسان است. بنابراین، لازم است تمرکز بیشتری بر برنامههای فرهنگی صورت گیرد.
امام جمعه بوشهر به مسئله روشنایی در شهر بوشهر اشاره و از آن به عنوان شهری خاموش یاد کرد و افزود: استان بوشهر دارای پرنشاطترین و امیدوارترین مردم در ایران است که باید به این سرمایه عظیم انسانی توجه ویژهای شود.
وی با تأکید بر اهمیت برنامههای فرهنگی، آنها را قلب تپنده امور غیرعمرانی شهر خواند با اشاره به اینکه سعادت هر شخص در گرو عاقبت به خیری کارهاست، به چالشهای اساسی استان، بهویژه شهر بوشهر، در حوزه زیرساختها و مسائل سختافزاری پرداخت و تأکید کرد: استان بوشهر بهویژه شهر بوشهر در حوزه سختافزاری و زیرساختها با مشکلات ابتدایی و اساسی مواجه است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بر لزوم تسریع در توسعه زیرساختها در بخشهای مختلف تأکید کرد و گفت: تا جایی که امکان دارد باید بر روی توسعه زیرساختها کار شود.
وی با یادآوری اینکه در آموزههای اسلامی، انسان بر زیرساختها مقدم است، افزود: فضای سبز، جاده، آسفالت و سایر امکانات، همگی بستری برای تعالی انسانیت و اسلامیت فراهم میکنند. از همین رو است که مقام معظم رهبری نیز تأکید فراوانی بر برنامههای فرهنگی، دینی و ملی دارند.
