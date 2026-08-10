کارگاه «آب و رسانه» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی «آب و رسانه» اظهار کرد: موضوع صیانت از منابع آب و مسائل اجتماعی پیرامون آن، نیازمند همراهی و مشارکت جدی رسانههاست؛ چراکه فعالان رسانهای از بهترین گروههایی هستند که میتوانند در آگاهیبخشی و کمک به مدیریت مسائل اجتماعی آب نقشآفرینی کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر گفت: همزمانی برگزاری برنامههای حوزه آب با روز خبرنگار، فرصتی برای بهرهگیری از ظرفیت رسانهها در صیانت از منابع آب و پیگیری مسائل اجتماعی مرتبط با این حوزه فراهم کرده است.
وی افزود: با انجام هماهنگیهای لازم، شماری از استادان حوزه آب و رسانه از تهران دعوت شدند تا در این کارگاه، مباحث مرتبط با نقش رسانهها در مسائل اجتماعی آب را با خبرنگاران و فعالان رسانهای استان مطرح کنند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای بوشهر بیان کرد: این برنامه در قالب کارگاه آموزشی یا ورکشاپ برگزار شده است تا زمینه ارتباط، تعامل و مشارکت بیشتر میان مجموعه آب منطقهای و رسانههای استان فراهم شود.
محمدی با تأکید بر نقش خبرنگاران در حفاظت از منابع آبی گفت: دوستان رسانهای همواره بهعنوان یاران کمکی در حوزه صیانت از منابع آب و مسائل اجتماعی همراه ما بودهاند و امیدواریم با برگزاری اینگونه برنامهها، بتوانیم از ظرفیت آنان به نحو مطلوبتری استفاده کنیم.
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