به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن رضایی‌نژاد صبح دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در بوشهر اظهار کرد: اهالی رسانه استان بوشهر با وجود کمبودها و مشکلات فراوان فعالیت‌های خوبی را در زمینه‌های مختلف داشته‌اند.

وی با اشاره به اینکه اکنون دوره وی گفت و وی افزود در رسانه‌ها گذشته است تصریح کرد: هر چند پرداختن به سخنان مسئولان در رسانه‌ها نیز نیاز است ولی نیاز به رسانه‌هایی داریم که با درک صحیح از مسائل، تحلیل‌های مناسبی را به جامعه ارائه کنند.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر خاطرنشان کرد: برخی از فعالان رسانه‌ای استان بوشهر در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به صورت خودجوش اقدام به تولید محتواهای باکیفیت و تأثیرگذاری در سطح جامعه کردند.

در این مراسم، اکبر صابری، داوود بحرینی، الهام بهروزی و محمد مهدی علی‌پور از فعالان رسانه‌ای استان بوشهر سخنانی را در مورد مسائل و مشکلات رسانه‌ها بیان کردند.

همچنین از تعدادی از فعالان رسانه‌ای و خانواده‌ها شهدای رسانه استان بوشهر تجلیل شد.