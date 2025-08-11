به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است که با توجه به برگزاری امتحانات شهریور ماه دانشجویان و زمان اعلامی دانشکده‌ها کلیه سراهای دانشجویی پسرانه امام علی (ع)، فردوس، دانش، رستاک، طوس، شهید موسوی، بیگ محمدی، شهید آوینی، امیرآباد رحیمی و سراهای دانشجویی دخترانه الزهرا (س)، زینب (ع)، گل نرگس، سمیه و سرشار از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ بازگشایی خواهد شد.

همچنین عنوان شده است که امکان رزرو غذای روزهای ۲۸ مرداد به بعد از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ فراهم شده و دانشجویان رشته دندان پزشکی ورودی ۱۴۰۲ می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ در سراهای دانشجویی فردوس امام علی (ع) و الزهرا (س) حضور پیدا کنند. سرویس ایاب و ذهاب طبق جدول زمانی امتحانات اعلامی دانشکده ها از سراهای دانشجویی برقرار خواهد. ناهار دانشجویان نیز فقط در ایام امتحانات همزمان با توزیع شام به سراهای دانشجویی ارسال می‌شود.