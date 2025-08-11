  1. حوزه و دانشگاه
زمان بازگشایی خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اعلام شد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی زمان بازگشایی خوابگاه‌های دانشجویی را اعلام کرد. 

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است که با توجه به برگزاری امتحانات شهریور ماه دانشجویان و زمان اعلامی دانشکده‌ها کلیه سراهای دانشجویی پسرانه امام علی (ع)، فردوس، دانش، رستاک، طوس، شهید موسوی، بیگ محمدی، شهید آوینی، امیرآباد رحیمی و سراهای دانشجویی دخترانه الزهرا (س)، زینب (ع)، گل نرگس، سمیه و سرشار از ساعت ۷ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ بازگشایی خواهد شد.

همچنین عنوان شده است که امکان رزرو غذای روزهای ۲۸ مرداد به بعد از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ فراهم شده و دانشجویان رشته دندان پزشکی ورودی ۱۴۰۲ می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ در سراهای دانشجویی فردوس امام علی (ع) و الزهرا (س) حضور پیدا کنند. سرویس ایاب و ذهاب طبق جدول زمانی امتحانات اعلامی دانشکده ها از سراهای دانشجویی برقرار خواهد. ناهار دانشجویان نیز فقط در ایام امتحانات همزمان با توزیع شام به سراهای دانشجویی ارسال می‌شود.

