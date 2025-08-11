به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام شرکت بازرگانی دولتی ایران تا کنون ۷.۵ میلیون تن گندم از سوی گندم‌کاران تحویل دولت شد.

سید سعید راد، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با تأکید بر اینکه خرید تضمینی گندم از کشاورزان به ویژه در نیمه شمالی کشور تداوم دارد، افزود: در حال حاضر، استان‌های غرب و شمال غرب کشور، روزهای پیکِ برداشت گندم و خرید تضمینی این محصول را سپری می‌کنند.

وی از استان خوزستان با خرید تضمینی یک میلیون و ۴۳۴ هزار تُن گندم به عنوان استان پیشرو در تولید و خرید تضمینی این محصول نام برد و گفت: به ترتیب، استان کردستان با اوج‌گیری تحویل محصول گندم‌کاران، با خرید ۷۴۹ هزار تن، استان گلستان با خرید ۶۰۲ هزار تن، استان فارس با خرید ۵۸۷ هزار تن و استان کرمانشاه با خرید ۵۸۵ هزار تن در رتبه‌های دوم تا پنجم جدول میزان خرید گندم کشور قرار دارند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی شرایط آب و هوایی کشور و کاهش کم‌سابقه میزان بارش‌ها در مناطق وسیعی از کشور را در میزان تولید و مقدار خرید گندم، تأثیرگذار دانست و تاکید کرد: ارزش گندم‌های خریداری شده از ۱۵۴ هزار میلیارد تومان گذشته است که تا کنون ۶۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده و باقی مطالبات آنها نیز پس از تأمین و اختصاص بودجه مورد نیاز به حساب گندم‌کاران واریز می‌شود.